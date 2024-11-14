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2隻黑天鵝罩頂！2024年個人奢侈品面臨2008年來首次衰退

2024/11/14 11:43

2024年個人奢侈品面臨金融海嘯來首次衰退（彭博資料照）2024年個人奢侈品面臨金融海嘯來首次衰退（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於宏觀經濟的不確定性，和中國經濟明顯放緩，給消費者支出帶來壓力，報告顯示，2024年個人奢侈品市場，將面臨自2008年金融危機以來的首次放緩，估全年衰退約2%。

CNBC報導，根據貝恩公司的年度奢侈品報告顯示，這是15年來，個人奢侈品（包括服裝、箱包、珠寶和化妝品）需求首次放緩（不包括 Covid-19 封鎖期間）。

報告指出，成本上升和客戶忠誠度下降，導致消費者在2024年避開高端品牌，這會削弱公司利潤，並可能導致該行業全年衰退2%。

報告進一步說明，由於全球經濟不確定性和通膨壓力已，成為奢侈品牌今年財報的共同主題，LVMH集團、博柏利（Burberry）以及古馳 （Gucci） 母公司開雲集團 （Kering）所發布的收入都呈現衰退。

而中國主要市場的需求下降，對該行業尤其令人擔憂，因為經濟一直難以從Covid-19 時代的放緩中反彈。

就連卡地亞 （Cartier） 所有者歷峰集團 （Richemont）上週報告稱，其上半銷售額下降了1%，部分原因是中國需求疲軟。

貝恩公司指出，由於消費者信心低迷，國內支出減少，中國經濟急劇放緩，全年情況進一步惡化。

該報告稱，中國市場的持續疲軟，可能會在2025 年進一步給奢侈品行業帶來壓力，但該報告稱這是一個較低概率的結果。

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