因應川普新政對台股影響 金管會：適時召開「股期市研商會議」

金管會主委彭金隆週四將赴立院報告，美國新總統川普相關政策，對我經濟及金融市場可能影響（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆今天（14日）上午將赴立院財委會進行專題報告。金管會出具報告指出，為密切掌握國際金融市場發展狀況與重大金融事件，金管會將適時召集證交所等周邊單位召開「股期市研商會議」，於必要時，採取相關穩定股期市措施。

美國新任總統川普將於明年1月20日宣誓就職。綜觀川普本次競選政見，主張「美國優先」之對外政策，強調保護美國製造業，因此，預計對各國商品加徵關稅，並吸引製造業及資金回流美國等。

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立院財委會針對「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」 ，邀請金管會、央行及財政部等部會，進行專題報告。

首先，金管會表示，川普之各項政策雖可推升美國經濟成長但可能使通膨升溫，預期美國可能維持高利率，加以關稅政策將壓抑其他地區及貿易夥伴之經濟成長，以上因素亦可能「導致美元走強」。

其次，川普重返執政對我國資本市場可能影響為何？金管會分析，台灣資本市場與國際連結度日增，美國新總統相關政策可能造成台股短期震盪，惟中長期臺股表現仍將回歸基本面。

根據統計，我國上市櫃公司本年截至 10 月底累積營收約 35.58兆元，較去年同期成長11.92%，為歷年同期最高，顯見我國產業具有競爭力及韌性，尚能因應外在經濟環境變化及挑戰。

「台股表現相對持穩！」金管會強調，今年截至11月12日止，台股加權股價指數2萬2981 點，累計上漲 28.17%，相較亞洲各股市，如中國深圳漲18.79%、日本漲17.67%、香港漲16.42%、上海漲15.03%、新加坡漲14.54%、韓國跌6.50%等，我國漲幅均高於上述亞洲股市。

台股表現不僅在亞洲當「領頭羊」，就連美股也不是對手；相對於美國股市之道瓊漲幅 16.51%與那斯達克漲幅28.45%，台股整體漲幅表現，仍優於美國主要股市。

金管會官員表示，美國政府若採取「美國優先」之政策，保護美國製造業，加以可能加徵關稅，需整體觀察對通膨與利率水準等對資本市場之影響。

金管會強調，為應對美國產業政策變動，共有三大因應：第一、近年來上市櫃公司已持續因應局勢變化，採行產地移轉、調整海外布局等措施，以降低對公司營運之影響。

第二、為密切掌握國際金融市場發展狀況與重大金融事件，金管會將適時召集證交所等周邊單位召開「股期市研商會議」，於必要時，採取相關穩定股期市措施。

第三、請證交所及櫃買中心，適時請受影響之上市櫃公司對外公開說明可能受影響之程度與因應情形，以利投資人了解。

第四、請證交所及櫃買中心舉辦主題式業績發表會、鼓勵上市櫃公司辦理法人說明會等，充分揭露市場資訊等，以利投資人決策。

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