賀世界棒球12強賽贏韓國 萊爾富Hi café特大杯買1送1

2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）B組賽事今天在臺北大巨蛋舉行，臺灣以6比3擊敗韓國，萊爾富即日起至11月14日23:59推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。（萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）B組賽事今天在臺北大巨蛋舉行，臺灣的首場預賽對上韓國，終場以6比3擊敗韓國，萊爾富邀全民為臺灣棒球喝采，即日起至11月14日23:59推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

萊爾富表示，Hi café特大杯優惠的商品包含冰熱美式咖啡（單杯原價60元）、冰熱拿鐵咖啡（單杯原價70元）、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬/黃金柚香口味，單杯原價80元）。

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還有人氣冰風味氣泡系列（冬瓜/草莓/洛神花口味，單杯原價55元）、冰冬瓜系列（牛奶/燕麥奶，單杯原價65元）與冰茶系列（柳橙百香椰果/青梅蒟蒻/荔枝蒟蒻口味，單杯原價65元）；以及冰泰式奶茶（單杯原價55元）與冰黑糖珍珠奶茶（單杯原價60元），共計16款商品均享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

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