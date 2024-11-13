軟銀放棄輝達股份 黃仁勳與孫正義擁抱：「讓我們一起哭吧」

黃仁勳說：「很多人可能不知道這一點，但M孫正義曾經是輝達的最大股東」。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博13日報導，輝達執行長黃仁勳在與軟銀執行長孫正義於日本東京同台時透露，日本投資集團軟銀曾是輝達最大股東。

近十年前軟銀持有輝達5%的股份，並認識到輝達在人工智慧 （AI） 新興領域的未來潛力，但最終迫於市場壓力，孫正義出售當時價值不到40億美元的股份。如今，同樣的股權價值約為1600億美元，即使以軟銀自己的標準來看，這也是一次令人錯失的機會。

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黃仁勳說：「很多人可能不知道這一點，但Masa（孫正義）曾經是Nvidia的最大股東」。黃仁勳在舞台上擁抱孫正義說道： 「沒關係，我們可以一起哭」。

據報導， 孫正義和黃仁勳現在計劃聯手幫助軟銀成為第一家使用輝達公司新的Blackwell 設計構建晶片的超級計算機。

黃回顧輝達與孫正義的歷史，以及孫正義對亞洲國家的重要性。黃仁勳強調孫正義的成就，例如將微軟的比爾蓋茲和雅虎的楊致遠等創新者帶到日本。這位軟銀執行長還負責將史蒂夫賈伯斯和蘋果iPhone一起引入中國，使中國的雲端產業成為可能。

黃仁勳還詢問這位軟銀首席執行長，他如何選擇計算歷史上每次技術革命的創新者和創造者，以及他保持100%跟踪記錄的能力。孫正義回答：「嗯，我想我只是幸運而已。我生逢其時，遇到了偉大的企業家」。

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