南紡購物15公尺高耶誕樹點燈 暖捐交通車助嬰兒之家

南紡購物中心在二館廣場打造的15公尺高耶誕樹，13日晚間精彩點燈，吸引民眾圍觀。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕今年耶誕節腳步近了，台南南紡購物中心為歡慶營運滿10週年與耶誕佳節，與西班牙知名搞怪藝術團隊BROSMIND合作，以馴鹿魯道夫為主角的9隻馴鹿與耶誕老人為主題，打造1棵高達15公尺、傲視全台南的高聳耶誕樹，13日晚間歡樂點燈；南紡集團並捐助1輛市值近160萬元的9人座交通車給善牧基金會台南嬰兒之家，協助不幸嬰兒的收、出養工作。

包括台南市長黃偉哲、台南紡織集團總裁暨侯永都社福慈善基金會創辦人侯博明、侯永都社福慈善基金會副董事長侯博裕、南紡公司董事長莊英志、總經理王立範、南紡購物中心總經理莊景堯、南帝化工公司董事長楊東源、永固便利停車公司董事長陳雨鑫、天主教善牧社福基金會執行長黃淑婉與善牧台南嬰兒之家主任謝惠真都出席參與希望點燈活動。

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善牧台南嬰兒之家接送孩童就醫的交通車已行駛長達20年，有老舊、安全隱憂，侯博明得知台南嬰兒之家急需汰換交通車，即捐助158萬8千元購買1輛嬰幼兒9人座交通車，利用耶誕樹點燈儀式，把象徵交通車的捐贈板交給善牧執行長黃淑婉，善牧也回贈感謝狀，場面溫馨。

南紡購物中心表示，這棵大耶誕樹豎立在南紡購物2館1樓廣場，將展出到2025年1月5日，每天晚間6點到10點之間的整點都有燈光秀，歡迎民眾、親子有空一起前往參觀，感受歡樂耶誕與過年氛圍。

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