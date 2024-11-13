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業外助攻 保瑞第3季EPS達14.15元

2024/11/13 20:44

保瑞第3季獲利創單季歷史新高。圖為保瑞董事長盛保熙。（記者陳永吉攝）保瑞第3季獲利創單季歷史新高。圖為保瑞董事長盛保熙。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕保瑞藥業（6472）今（13）日公布第三季財報，第三季稅後淨利14.54億元，年增95%、EPS 14.15元，年增94%，單季與前三季累計之營收、稅後淨利、EPS均創下保瑞成立以來的歷史新高紀錄。前三季累計營收135億元，年增22.79%，稅後淨利33.35億元，年增35%、EPS 32.87元，年增33%，前三季累計獲利已超過去年全年。

保瑞第三季稅後淨利14.54億元中，約有近5億元業外收入，當中包括廉價購買利益6.9億元。

保瑞表示，受益於集團積極推動併購策略與業務整合，推升產品組合優化，加上集團管控成本得宜，第三季毛利回升至42%，第三季毛利率、營業利益率、稅後純益率均有所增加，呈現3率3升。

在CDMO部分，保瑞表示，自8月底正式將Baltimore廠併入全球CDMO業務體系，約為集團帶來4.5億元的營收貢獻。同時，今年以來全球CDMO業務新增20個產品項目，並成功簽下9個新客戶，今年度CDMO業績已超越原訂目標。

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