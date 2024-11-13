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金色三麥聯手台東最難訂餐廳主廚 把花東美食搬上桌

2024/11/13 20:18

金色三麥聯手「台東最難訂餐廳」Sinasera 24主廚楊柏偉（Nick），以刺蔥、樹豆、小米辣椒等花東特色食材發想，於金色三麥全台門市推出主廚監製客座菜，同時號召消費者以味蕾暢遊花東。 （金色三麥提供）金色三麥聯手「台東最難訂餐廳」Sinasera 24主廚楊柏偉（Nick），以刺蔥、樹豆、小米辣椒等花東特色食材發想，於金色三麥全台門市推出主廚監製客座菜，同時號召消費者以味蕾暢遊花東。 （金色三麥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕金色三麥（7757）聯手「台東最難訂餐廳」Sinasera 24主廚楊柏偉（Nick），以刺蔥、樹豆、小米辣椒等花東特色食材發想，於金色三麥全台門市推出主廚監製客座菜，同時號召消費者以味蕾暢遊花東。

金色三麥表示，該通路長期與環境友善的生產者合作，將永續飲食價值傳遞給消費者，創造出生產者、餐飲業者、消費者三方「餐桌共好」的正向循環。

今年4月起，地震、颱風接連重創花東，交通中斷讓農作和漁獲輸出受阻，觀光信心指數遲遲不見回升，金色三麥主動發起在地串連，邀請東部最具代表性的餐廳Sinasera 24主廚楊柏偉加入為期1年的「花東開動吧！」企劃。

藉由花東食材創作的料理、在地店家串連，打造花東「餐桌共好」，將Sinasera 24客座菜端上每天平均兩萬客流量的金色三麥，包括「南法刺蔥香草雞」、「燉樹豆勇士豬」兩道監製客座料理。

同時將楊柏偉的31間私房口袋名單編輯成《花東秘境指南》，至金色三麥門市點任一道「花東開動吧！跟著名廚吃花東」主題料理即可獲得。

2025年8月31日前，憑《花東秘境指南》跟著名廚吃花東並享專屬優惠，可獲得活動戳章，2025年11月30日前，集章回金色三麥門市，還能兌換總價值超過300萬的好禮。

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