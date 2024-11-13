習近平出訪南美洲 APEC、G20行程與美國較勁

習近平和拜登可能藉著APEC場邊，舉行第3次、也是最後一次拜習會。圖為去年在美國舊金山舉行的拜習會。（路透）

〔特派記者徐子苓／利馬13日報導〕習近平今天已離開中國前往南美洲，9天內接續訪問秘魯APEC、巴西G20，並對這兩國進行國事訪問。南美洲向來被視為美國的「後院」，不過近年隨著中國在當地加大投資力道，中國的影響力有超越美國之勢，習近平此行更將出席秘魯中資港口的落成典禮，並和秘魯簽訂加強版的自由貿易協定，與美國較勁意味濃厚。

本報記者整理習近平在南美洲的行程如下：

根據中國外交部，13日上午，習近平已乘坐專機離開北京，應秘魯總統迪娜（Dina Boluarte）邀請，將於13至17日赴秘魯首都利馬，出席APEC第31次領導人非正式會議，並對秘魯進行國事訪問。陪同習近平出訪的有：中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，以及外交部部長王毅等人。

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綜合官方資訊與外媒報導，習近平預計於秘魯時間13日抵達利馬，14日他將在APEC發表演說，並在秘魯總統府出席利馬一座中資港口「錢凱港（Chancay）」的落成典禮。

15、16日將是APEC峰會的重頭戲－經濟領袖會議，習近平15日將參加APEC「領袖代表與貴賓非正式對話」以及經濟領袖晚宴，可能藉著APEC場邊與日本新任首相石破茂會面，成為首次「習石會」。

16日習近平將出席APEC「經濟領袖會議閉門會議」，並可能藉著APEC場邊和美國總統拜登舉行第3次、也是最後一次拜習會，據外媒報導，這將會是長達1個半小時的雙邊會談。

由於拜登即將卸任，外界普遍認為這場拜習會僅具象徵性意義，不過，也有學者認為拜登、習近平能夠藉著面對面溝通的機會，向雙方釋出真實的想法，拜登政府也能向下任總統川普轉達。

隨後，習近平17日將啟程前往巴西里約，應巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）邀請，於17日至21日出席G20領導人第19次峰會，並對巴西進行國事訪問。在G20峰會中，習近平、拜登又將同時出席，互別苗頭。

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