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名師解盤》吳裕良：川普取得壓倒性勝利 關稅議題致股市波動加大

2024/11/13 17:54

聯邦投信投資長 吳裕良

美國總統大選中，捲土重來的前總統川普（Donald Trump）最終大獲全勝，帶領共和黨贏得國會參眾兩院的過半席次，實現「完全執政」。全球股市最不確定的因素消除，美國股市陸續創下歷史新高，市場認為，回鍋後的川普總統，競選政見內所提的減稅計畫，以及鬆綁金融監管政策皆有助於美股的後市。

總經方面，美國10月NFIB中小企業信心指數從91.5上升至93.7，經濟持續呈現軟著陸與不著陸的姿態，標普500第三季企業獲利增長從財報季剛開始的年增4.2％上修至8.4％，市場樂觀看待2025年獲利前景，預計獲利年增13％。至於台灣，中經院預測2025年的GDP達3.03%，在今年3.96%的高基期下，GDP仍維持強勁成長力道。與此同時，上市櫃公司截至今年10月底累計營收約35.58兆元，年增近12%，創歷年同期新高。近期美國和台灣皆公布正向的經濟數據及獲利增長，整體而言，美國和台灣基本面數據皆穩健增長。

台股方面，川普勝選後，因新總統所要執行的政策方向尚未明確，台股仍瀰漫不確定因素，短期可能大幅震盪，尤其美國商務部下令台積電停供中國7奈米晶片或更先進的高階晶片，利空衝擊台積電股價表現，市場恐慌情緒升溫，連帶影響台股表現。另一方面，台積電董事會通過配發今年第三季現金股利4.5元，為2019年採季配息以來第六次提高現金股利，此外，台積電亦取得輝達同意，將在明年調漲價格，預估台積電可透過調漲先進製程晶圓代工價格，來降低美國禁令的影響，整體受影響有限，待市場消化不利因素後，股市將回歸基本面。

今日台股權值電子股仍然受壓，AI伺服器相關概念股及通信網路則有所表現，GB200晶片開始陸續出貨。目前加權指數仍在季線之上有撐，收盤加權指數下跌121.54點，收在22860.23點，成交量3818.71億。預期當新總統川普要執行的政策方向較明確與底定時，基本面上搭配AI新產品出貨、半導體先進製程和封裝需求持續，指數仍有機會挑戰前高。電子部分看好AI相關的半導體、伺服器、PCB族群、蘋果概念股和低軌道衛星；傳產的部分看好，電力、生技醫療和機器人概念股，建議投資人可利用Q4布局明年中期看好的趨勢股。

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