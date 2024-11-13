進口國寶茶、博士茶 11月起免關稅

財政部核釋，國寶茶、博士茶免關稅，11月1日起生效。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為符世界關務組織（WCO）稅則分類意旨，並減少徵納雙方爭議，財政部核釋，「國寶茶、博士茶（學名Aspalathus linearis）」歸列稅則號別第1211.90.91號，關稅稅率由16%降至免稅，自11月1日起生效，估計1年約減少關稅約500萬元及營業稅20多萬元。

財政部關務署說明，國寶茶、博士茶是以Aspalathus（松雀花屬）灌木植物乾燥葉子製成，且供作草本茶使用，非屬稅則第0902節Thea（山茶屬）植物的範圍，過去依WCO將該貨物視屬第1212節的「其它植物產品」分類意旨，參據HS註解第1212節詮釋，依「海關進口稅則」解釋準則規定，歸列稅則號別第1212.99.90號「其他果實核與子仁及其他植物產品，主要供人類食用者」，關稅稅率16%。

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不過，依WCO HS委員會第71次會議分類意見彙編（新增案例）稅則分類意旨，依其藥用特性，改歸列稅則第1211.90目下稅則號別第1211.90.91號「其他藥用植物及植物的一部分（包括種子及果實），新鮮、冷藏、冷凍或乾燥，不論是否已切割壓碎或製粉」，關稅稅率免稅，以符合國際稅則分類規範，估計1年約減少關稅約500萬元，同時可節省營業稅20多萬元。

關務署提醒，業者於進口時應正確申報稅則，以加速貨物通關。另海關業實施稅則預先審核制度，如欲瞭解貨物應歸列的稅則，可於進口前，依指定格式填具申請書，並提供貨物相關資訊，向進口地海關申辦。

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