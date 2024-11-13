「投資中國是愚蠢的事」避險基金大亨對川普人事案鼓掌叫好

美國避險基金海曼資本管理公司（Hayman Capital Management）創辦人巴斯（Kyle Bass）指出，他對美國總統當選人川普任命一些對中鷹派人士出任新政府要職表示歡迎，並指投資中國是愚蠢的事。（路透）

〔編譯盧永山／綜合外電報導〕向來看空中國市場和經濟的美國避險基金海曼資本管理公司（Hayman Capital Management）創辦人巴斯（Kyle Bass）受訪指出，他對美國總統當選人川普任命一些對中鷹派人士出任新政府要職表示歡迎，並指投資中國是愚蠢的事，也是個可怕的想法。

巴斯12日接受《彭博電視》訪問表示，預料將被川普提名為國務卿的佛州聯邦參議員魯比歐，以及已被川普任命為國安顧問的佛州聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz），「都理解中國對西方世界和美國安全構成的巨大威脅」。

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自2017年以來一直看跌港元的巴斯表示，這些人是「中國現實主義者」（China realist），並且認為投資中國資產從長期來看會虧本。

巴斯指出，「自 2017 年以來，習近平在每次公開演講、每次公開露面中都在告訴外界他要做什麼」，並指「投資中國是愚蠢的事，也是個可怕的想法」。

自美國總統大選落幕以來，人民幣兌美元匯率已下跌近2%。川普威脅要對中國所有進口商品徵收60%的關稅，此舉讓人進一步懷疑中國提振經濟成長的能力。

巴斯今年2月接受CNBC訪問表示，中國對房地產部門的過度依賴，已導致該國經濟陷入類似美國2008年遭逢的金融危機，而且中國銀行的槓桿率是當時美國同業的3.5倍，並警告中國銀行業1/3到45%的資產用於中國和香港的房地產貸款，將面臨一場經濟風暴。

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