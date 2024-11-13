三星股價跌至4年新低 今年恐創20多年最差

三星電子股價週三（13日）跌至4年多來的最低水準。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於擔心川普新政府上任後美國新關稅的衝擊，全球最大記憶體晶片製造商三星電子股價週三（13日）跌至4年多來的最低水準。三星是今年與台積電和輝達等全球晶片製造商中表現最差的股票，因為它在人工智慧晶片發展需求方面落後於競爭對手。

Investment & Securities分析師Lee Min-hee表示，川普對中國進口產品徵收的潛在關稅預計會對三星造成更大的打擊，三星比其本土競爭對手SK海力士對中國客戶的依賴程度更高。SK海力士一直增加向輝達等美國客戶銷售高階人工智慧伺服器晶片。

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現代汽車證券分析師格雷格·諾（Greg Noh） 表示，川普威脅要對進口商品普遍徵收10%的關稅，對中國商品徵收60%的關稅，這將減少對使用晶片的電子產品的需求。

三星股價連續第4個交易日下跌，截至格林威治標準時間01：26點，下跌2.1%，此前跌幅高達2.5%，至51700韓元，為2020年6月24日以來的最低水平。SK海力士在連續兩個交易日下跌後，上漲高達2%。

三星股價今年迄今下跌34%，並可能創下20多年來最糟糕的年度表現。今年迄今為止，SK海力士的股價已上漲32%，美國晶片製造商輝達則已經上漲了199%。

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