長榮航空第3季每股賺1.66元 創單季新高

長榮航今天公布第3季合併營收71億6000萬元，較去年同期增加7.3%。（業者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕長榮航（2618）今天公布第3季合併營收71億6000萬元，較去年同期增加7.3%；稅後淨利89億8500萬元，每股盈餘1.66元，創單季歷史新高。

累計前3季合併總營收1644億4900萬元，較去年同期增加12.4%；稅後淨利214億8500萬元，每股盈餘3.98元，較去年同期增加0.93元，同創歷史新高。

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長榮航表示，第3季客運營收368億1,200萬元，年減2.5%，累計前3季客運營收1097億2100萬元，年增10.2%；第3季貨運營收141億700萬元，年增45.5%；前3季貨運營收370億5700萬元，年增26.8%

長榮航指出，今年前3季持續佈局利基市場，機動靈活調整機型，積極增班加密航網，擴張區域航線運能，強化軸幅網路效益，穩固載客率及單位收益，1~9月全航線客運營收增加101億6000萬元，年增10.2%。

前3季整體航空貨運受益於電商蓬勃發展、AI伺服器、半導體機台等需求持續強勁，相關包機需求湧現，加上海運塞港海轉空外溢效應及東南亞出口服飾及電子新品出貨增溫，使得整體貨運需求暢旺，推升貨量及運價，1~9月載貨量年增11.7%，貨運單位收益年增12.5%，整體貨運營收年增26.8%。

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