土銀：土建融未動工餘額大減260億元 降至千億元以下

土銀表示，截至10月底，已降至千億元以下（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕民進黨立委王世堅近來揪出九大公股銀行放款建商尤其是逾期18個月未動工的購地貸款逾2000億元，其中，以土地銀行高達1173億元規模居冠，土地銀行今日發布最新數據指出，土建融未動工餘額在10月底已降至913億元，較去年底1173億元，減少260億元。

王世堅日前在金管會主委彭金隆列席立法院財委會時首度拋出此議題，並要金管會嚴加查察，今日在財政部長莊翠雲出席財委會備質詢時也要求財長表態，莊表示，銀行放款過於集中必須要處理。

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王世堅指出，央行規定，建商向銀行申請購地貸款必須切結18個月內動工興建，否則銀行必須追回貸款並追加利率，根據9大公股行庫所提供資料，截至去年底為止，公股行庫貸款給建商空地貸款超過18個月未動工的餘額竟然超過2000億元，其中，土銀一家就超過千億元，一銀、台企銀都只是土銀的零頭。

王世堅痛批，建商拿著銀行貸款取得土地後不開工，擺明養地、圈地，也就是公股行庫成為這些不肖建商變相炒作房地產、拉抬房價的幫兇，難怪過去兩、三年來房地產漲幅驚人，中產階級通通變成屋奴。

土銀說明，土銀辦理購地貸款展延動工案件，除屬2023年2月央行增修訂有「不可歸責於借款人因素」，比如受疫情環境因素影響而發生缺工缺料情形，建案特性、規模或建築法規規範要件差異，致公務機關審照時程較長等，並經土銀查證有具體明確事證者外，土銀均依央行規定，逐步按比例收回貸款本金，且採逐年利率加碼辦理。

根據土銀最新統計，今年9月土建融未動工餘額已降至千億元以下，10月更近一步減至913億元，與去年底相比已經減少260億元。

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