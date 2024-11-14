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台股今日重點

2024/11/14 06:50

台股今日重點長榮海運（2603）公告第3季稅後淨利619.13億元，年增182.60%，每股盈餘28.75元。
（資料照）

1.台股週三（13日）在電子股開盤下跌，加權指數開盤跌86.86點，以2萬2894.91點開出。在電金傳普遍走弱下，指數開低走低，跌逾百點，所幸，在光電、AI、紡織股逆揚下，指數一度翻紅，漲65點，指數重返2萬3000點，然在台積電（2330）賣單釋出，終場下跌15元拖累下，終場指數跌121.54點，收2萬2860.23點。

2.汽車零組件廠東陽（1319）公告10月自結合併稅前淨利4.96億元，較去年同期成長22%。累計前10月自結合併稅前淨利為44.34億元，較去年同期成長38%，稅前每股盈餘7.34元，同創同期新高，更超越歷年全年表現。

3.長榮航（2618）公布第3季合併營收71億6000萬元，較去年同期增加7.3%；稅後淨利89億8500萬元，每股盈餘1.66元，創單季歷史新高。

4.長榮海運（2603）公告第3季稅後淨利619.13億元，年增182.60%，每股盈餘28.75元。累計前3季稅後淨利1087.54億元，EPS為50.68元。

5.雲端資料中心設備廠緯穎（6669）董事會通過第3季財報，單季稅後淨利新台幣63.28億元，創歷史新高，基本每股盈餘34.36元，高於去年同期的14.96元；前3季EPS為88.38元，

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