新青安貸款2026年7月全部截止 不再補貼利息

國土署長吳欣修說，新青安貸款到2026年7月就全部截止，後面不會再增加。（資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委牛煦庭今（13）日於立法院質詢關切新青案政策議題，並質疑明年住宅基金配合暴增45億餘元，後年經費是否再膨脹。對此，國土署長吳欣修表示，新青安貸款到2026年7月就全部截止，後面不會再增加。

國土署會後透過新聞稿表示，有關新青安貸款最高貸款額度提高至1000萬元，並且由政府提供利息補貼1.5碼，補貼期間3年，自112年8月1日至115年7月31日止，後續將不再補貼。此外，原有青年安心成家購屋貸款部分，將回歸主責機關財政部既有政策討論。

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立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳列席報告業務概況並備質詢。牛煦庭指出，新青安政策感覺給青年購屋機會，但政策的副作用不小，交易量大增，吃掉銀行房貸額度，房價上漲趨勢凶猛，甚至抵銷政府過去打房、平抑房價的努力。

牛煦庭表示，近年經費負擔不小，去年住宅基金配合1.13億元，今年已到15.83億元，明年暴增到45.96億元；他質疑，用住宅基金大量補貼新青安利息，是否住宅基金的政策設立宗旨。

劉世芳回應，新青安編列財源來自住宅基金，也符合政策宗旨。針對明年暴增預算，財政部、中央銀行已在打炒房，內政部會努力配合；至於「新青安政策造成房價上漲」是媒體報導上的亂象，新青安讓很多年輕人購買住宅，也是一個事實。

吳欣修表示，近年新青安戶數節節升高，部分寬限期將到期，明年的預算也是經過財政部提供的數字，依照規定編列。

牛煦庭質疑，新青安預算是否有上限？吳欣修說，當時有跟財政部討論，新青安以身分條件為門檻，達標者皆可申請，早期自購、修繕補貼也是相同做法。

牛煦庭追問，住宅基金明年在新青安編列45億元，後年經費是否再膨脹？吳欣修說明，新青案政策執行到2026年，後面就不會再補貼，後年預計支出要看財政部統計申貸戶寬限期屆期後，才會知道數字。

國民黨立委牛煦庭質詢關切新青案政策，質疑明年住宅基金配合暴增45億餘元，後年經費是否再膨脹？（記者李文馨攝）

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