車站人潮回籠 京站週年慶力拚業績再創新高

京站週年慶檔期自11月20日至12月16日，推出全館3800元送500元等回饋方案，搭配多重優惠與限量特價商品。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕今年台北主要車站人潮回籠，位於台北火車站及轉運站的京站時尚廣場感受明顯，京站今年週年慶從11月20日至12月16日為止，京站總經理王大政表示，今年週年慶業績預計可較去年成長3-5%，希望可改寫歷史新高。

王大政指出，今年京站累積前10月營業額年增逾3%，略優於預期，週年慶檔期推出全館3800元送500元，週年慶首五日刷指定信用卡購買指定化妝品櫃位滿8000元，還可額外再享600元的現金禮券加化妝品櫃位加碼400元贈券，總共可以獲得1900元，總回饋高達24%，更有超過萬件商品的限時特惠，希望以商品力與高回饋吸引消費者，帶動業績成長，京站全年營收有望再戰新高。

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此外，京站小碧潭店自開幕以來，以「新店人第二餐桌」為理念，為新店區居民打造多元化的餐飲選擇。繼9月開幕新店獨家COCO壹番屋，週年慶期間京站小碧潭店推出「新店人第二餐桌Plus+升級版」，將引進新店區的獨家美食品牌，加入三大話題餐廳包括點爭鮮、大戶屋及港點大師，並搭配豐富優惠活動，提供更好的餐飲體驗。

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