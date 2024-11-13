和碩明年重返成長 車載、伺服器佈局擴大發酵

和碩2024年整體營收將小幅下滑，明年重返成長軌道。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）共同執行長鄧國彥、鄭光志今天在法說會指出，2024年整體營收將小幅下滑，主要是受到消費性電子產品市況疲軟、通訊產品出貨衰退影響，明年預期重回成長軌道，旗下布局多年的車載產品業績比重將達到10%，伺服器領域的第2線、第3線雲端服務供應商（CSP）客戶也將擴大貢獻程度，至於外界關注的輝達GB200伺服器，和碩也不會缺席。

和碩第3季營收2942.3億元，季增16%、年減6.8%，其中，通訊產品佔62%、資訊產品13%、消費性電子產品11%，其他14%；合併毛利率4.1%，季減0.5個百分點、年增0.2個百分點；營益率1.2%，季對季持平、年減0.2個百分點；歸屬於母公司業主淨利42.96億元，季減23.1%、年減6.3%；每股盈餘1.61元，季減23.3%、年減6.3%。

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和碩今年前3季營收7983.45億元、年減12.7%；毛利率4.3%、年增0.8個百分點；營益率1.2%、年增8個百分點；歸屬於母公司業主淨利131.39億元、年增22.6%；每股盈餘4.93元、年增22.6%。

談到和碩3大產品線展望，鄧國彥說，資訊產品歷經第3季旺季，第4季將雙位數衰退，全年較去年持平或小幅成長；消費性電子產品第4季業績呈現季減，全年表現衰退；通訊產品傳統上第4季會是出貨最旺的季度，但全年來看仍有努力空間。

關於明年，由於AI 應用數量增加，PC會是快速成長的一年，有助於提升和碩資訊產品業績；消費性電子今年觸底之後，明年可望在客戶新品齊發之下重返成長軌道；通訊產品今年網通品項較弱，但隨著5G、6G、WIFI-6、WIFI-7等新技術滲漏率提升，和碩可望受惠，智慧型手機產品也將依據產業發展、客戶需求，進行相對應的調整，希望有一定程度的業績成長。

鄭光志提到，儘管今年電動車市況不如預期，歐洲、日本皆有品牌業者關廠，但是汽車電子化的趨勢沒有改變，和碩車載產品今年會高雙位數成長，明年在整體營收比重將達到10%，2027年延續成長態勢；至於伺服器，今年主要出貨X86 CPU加上輝達GPU的機型，明年不會缺席GB200，和碩水冷、AI機櫃已陸續完成內部測試，12月交付客戶做最後一哩路的驗證，明年首季開始交貨。

談到川普可能實行的關稅政策是否影響和碩墨西哥車載、伺服器業績表現？鄧國彥回應，和碩於美國印第安納州已具備設計與系統組裝產能，但是生產成本比較高，「如果客戶付得起，我們在全美都可以生產」，未來倘若墨西哥被增加關稅之後，成本仍比美國廠區便宜，客戶還是會希望從墨西哥出貨，和碩布局全球，包括車載、伺服器等品項的產能皆可從容應對。

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