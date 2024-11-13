傳計劃將公司私有化 Seven & i股價大漲逾16％

7-11母企、日本零售商「Seven & i控股（Seven & i Holdings）」被外媒爆出，擬透過管理層收購（Management Buyout，簡稱MBO）的方式，將公司私有化。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕7-11母企、日本零售商「Seven & i控股（Seven & i Holdings）」被外媒爆出，擬透過管理層收購（Management Buyout，簡稱MBO）的方式，將公司私有化。消息一出，激勵Seven & i控股今（13日）盤中股價大漲逾16%。

綜合媒體報導，知情人士消息指出，為對抗加拿大商Alimentation Couche-Tard（ACT）的收購邀約，Seven & i控股正在考慮進行管理層收購，並利用銀行、貿易公司籌集到的資金，進行公司私有化的計畫。

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知情人士還表示，Seven & i控股正在討論的管理層收購方案，有望成為日本史上最大的管理層收購之一，並透露Seven & i將從貿易商伊藤忠商事、創始家族和現有投資者中獲得3兆日圓（約新台幣6291億元）的現金和股權，並從三井住友金融集團、三菱日聯金融集團和瑞穗金融集團等日本3大銀行取得約6兆日圓（約新台幣1.23兆元）的增資。

對於上述報導，Seven & i控股今稍早也做出回應，稱公司已收到創始伊藤家族成員的收購提議。三井住友金融集團、三菱日聯金融集團和瑞穗金融集團尚未回覆媒體置評請求；而伊藤忠商事拒絕置評，表示尚未做出任何決定。

受到上述消息激勵，Seven & i控股13日盤中股價大漲逾16%，最高一度觸及2599日圓，最終收在2490日圓，漲幅11.78%。

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