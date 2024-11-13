彭啟明跟國外官員保證台積電環保做得很好 唯一要擔心這件事

環境部部長彭啟明跟國外官員掛保證，台積電的環保做得很好。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕環境部部長彭啟明透露，他於9月、10月出國訪問德國等國外政府環保與經濟部門相關主管，都不約而同問他台積電在環保做得好不好？會不會造成一些環境污染、用水用電的問題？他都向他們保證，台積電的環保做得很好，「你們不用擔心，可以很放心」，唯一要擔心是台積電做得太好，「你們可能很多的人會跑去台積電工作」，很多的產業可能沒有人要做，請他們要注意這個社會問題。

台積電今日上午於中科舉行「台中零廢製造中心商轉典禮暨環境部碳捕捉合作備忘錄簽署儀式」，彭啟明致詞表示，台積電帶來一個正面的效益，主動做公私協力的工作，環境部很樂意與台積電合作，針對碳捕捉一起來討論，任何廢棄物的最後應該都是另外一個源頭、一個資源，感謝台積電幫台灣打造第一座零廢棄的中心。

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彭啟明說，環境部正在規劃整個全台灣要有一個全循環的、各地要有全循環的中心，因為大家都會製造出很多的垃圾、很多的廢棄物，可是沒有人要把焚化場或是說各種的掩埋場蓋在自家旁邊，大家都要AI，可是就不要廢棄物，這已經成為一個台灣很大的一個問題，如何能讓民眾知道，我們要從源頭的減量，甚至整個過程可做更好的處理，把資源利用最大化，這就是循環經濟，也是環境部期待的目標。

他說，未來政府會努力的打造資源循環再利用的園區，這就是循環經濟的展現，也希望台積電的零廢棄中心，可以當成一個最好的範本。另外，所謂的碳捕捉，淨零碳排是總統上任後，找他當環境部長很重要的原因，過去他在台灣氣候聯盟，台積電就是一個重要的夥伴，當時就提出非常多的建議，從台灣的國際級的企業角度來看，我們的確有很大進步的空間，也謝謝台積電在過去這幾年，扮演一個領頭羊的角色。

彭啟明表示，他上任之後，加大很大的力道，希望在關鍵戰略，特別是賴總統提出的綠色成長戰略，能夠加速淨零的工作，在碳捕捉上，環境部正在研究各種法規，還有各種的安全及跟國際接軌的一種方式。

他說，全台灣有20多座的焚化廠，每年大概都要燃燒大概600到700萬噸的各種的垃圾，有的是家庭廢棄物，有的是事業廢棄物，這個廢棄物的處理過程當中，燃燒的過程當中一定會排放出碳，目前環境部正積極在所謂的焚化爐，因為那都是公有的，進行碳的盤查還有驗證的工作，目前初估大概有兩、三百萬噸，如何把這個抓下來，用廢棄物給台電發電，每年為台灣創造很多新的再生能源。

彭啟明表示，但其實它也排放出碳，我們如何把它很有效率的抓下來，變成是一個不會排碳的東西，甚至任何的燃煤或是燃氣，不管是電廠用這樣碳捕捉的技術也都可以來做應用，已開始研究做這事，把它的整個商業的運轉的規模法令搞定清楚後，相信這樣的工作可快速的延伸到各界都可做這樣運用。

他指出，台積電願意跳出來，一起打造這樣的一個新型態，這個概念任何的嘗試，都要經過商業運轉，希望可以一次達標，技術並可在台灣各行各業都可使用，甚至有效減碳。

彭啟明並分享，台積電非常認真，對環保不會考慮到成本，台積電資深副總何麗梅很早就鼓勵，一定要做碳交易，排放交易總量管制制度才會創造出減碳的生態性，過去這幾個月，政府雖在很逆風情況下，還是很認真把碳費的制度推出來了，這個其實是非常辛苦的，但是未來一定要做總量管制的排放交易制度，也希望能夠走到國際，獲得國際的碳權，甚至多做一些國際合作，這都需要台積電一起參與來做。

彭啟明提到，他上任之後頒了很多的環保的獎、永續的獎，台積電都是常勝軍，台積電幫台灣創造標竿的地位。他9月到10月兩次出國機會，遇到德國、歐盟非常高階的主管，不管是環保或經濟的部門，日本也一樣，他們都問一件事情，台積電環保做得好不好？會不會造成一些環境污染的問題、用水用電的問題？他都跟他們保證，台積電的環保是台灣的標竿、第一流水準，「你們不用擔心，我用環境部部長的身份拍胸脯保證，台積電是台灣在環保做得最好的，你們可以放心」。

他說，他唯一提醒他們要注意的就是台積電做得太好，他們可能要擔心很多的人都會跑去台積電工作，很多的產業可能沒有人要做，這是他唯一請他們要注意這個社會的問題。

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