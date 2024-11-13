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黃仁勳讚軟銀 是第一個Blackwell晶片客戶

2024/11/13 15:36

軟銀採購第一個Blackwell平台，反映輝達執行長黃仁勳（左）與日本億萬富翁孫正義（右）的關係。（彭博）軟銀採購第一個Blackwell平台，反映輝達執行長黃仁勳（左）與日本億萬富翁孫正義（右）的關係。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕軟銀集團是第一個使用輝達Blackwell晶片的客戶，該晶片系統平台將用於日本開發人工智慧超級電腦。輝達執行長黃仁勳讚揚軟銀曾經是輝達最大的股東，如果沒有日本及其第一台人工智慧超級電腦，輝達「不會有今天」。

輝達和軟銀計劃在2025年初建造該系統，稱之為日本最強大的超級電腦。兩家公司也宣布達成協議，在5G網路上提供人工智慧服務，並為本地運算創建人工智慧市場。

輝達的客戶名單上有全球最大的公司，軟銀採購第一個Blackwell平台，反映黃仁勳與日本投資者及億萬富翁創始人孫正義的關係。孫正義是馬雲旗下阿里巴巴的早期投資者，並於2016年以320億美元收購歐洲晶片製造商安謀。

黃仁勳13日於東京舉行的NVIDIA人工智慧高峰會表示，，軟銀曾經是他最大的股東，如果沒有日本及其第一台人工智慧超級電腦，輝達「不會有今天」。

日本正努力應對老齡化社會、勞動力短缺和過度工作的問題。輝達在聲明中表示，這台超級電腦將有助於加速日本在電信、機器人和醫療保健領域採用人工智慧的計畫。此次合作正值輝達晶片需求飆升之際，各公司和國家都爭先恐後確保供應，藉以提高其人工智慧能力。

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