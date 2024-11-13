社群平台詐騙廣告氾濫！數發部黃彥男：「廣告實名制」明年初可落實

社群平台詐騙廣告氾濫，數發部長黃彥男今在立法院交通委員會答詢表示，平台廣告實名制預估明年初可落實。（記者叢昌瑾攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕政府積極打詐，但社群平台上的詐騙廣告仍然氾濫，立委質疑政府打詐的效率，數發部長黃彥男今日在立法院回應立委質詢指出，納管的規範、下架時間及罰則將在11月底訂出，未來若平台不配合，就可給予罰款．預估「廣告的實名制」應可在明年初落實。

立法院交通委員會今日審查114年度中央政府總預算案，關於數位發展部相關預算並進行質詢，立委質詢的焦點之一，仍在數發部打詐的進度。特別是兆豐銀行日前因社群平台不願落實實名制，大動作宣布停止購買廣告，目前已有多家金融同業跟進。

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民進黨立委林俊憲針對社群平台上的詐騙廣告相當氾濫，仍讓民眾相當不滿，質疑政府打詐的效率，特別是今年7月數發部已表示要成立獨立委員會來處理，詢問目前的進度。

數發部長黃彥男表示，要成立獨立委員會，主要是用於判讀假訊息，這個委員會該如何成立，目前仍在討論中，但打詐專法已納管4個公司6個平台，透過這個方式，可要求平台下架假訊息，若有假廣告、詐騙、錯誤訊息，已有機制可以處理。

林俊憲質疑，要平台下架假訊息、不下架如何處罰，必須有法源依據及罰則，但平台目前願意配合打詐嗎？看得到那些效果？

黃彥男表示，納管的罰則、下架時間規範將在11月底訂出，未來若平台不配合，就可給予罰款，但在此之前，數發部已與平台喝過多次咖啡，目前通報詐騙多有配合下架，雖然下架的時間可能較晚，但臉書等平台，下架的比例已達8成．機制已經建立，未來則用「廣告實名制」及法律來規範，希望平台能完全配合。

國民黨立委游顥則追蹤實名制的進度，黃彥男指出，目前已有電子簽章法，同時推動數位簽章，希望將來透過這些技術，在平台上驗證登廣告者的身分，也就是平台廣告的實名制，黃彥男認為，這些技術都不是問題，問題在於推動，待打詐專法通過，與平台協調後，平台也表達願意配合，預估「廣告的實名制」應可在明年初落實。

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