首創全球業界之先！台積電零廢製造中心正式商轉（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台中報導〕晶圓代工龍頭廠台積電今日上午於中科舉行「台中零廢製造中心商轉典禮暨環境部碳捕捉合作備忘錄簽署儀式」，宣布台中零廢製造中心正式商轉，此零廢製造中心為領先全球半導體業界的整合型能資源循環場域，也是台積電的第一座循環經濟示範中心。

台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛於典禮致詞時表示，對台積公司而言，推動循環經濟不僅是責任，更是契機。身為全球半導體製造的領導者，台積電深知自己在環境保護和資源管理上的使命。透過台中零廢製造中心，期待驅動各產業更重視並投入循環經濟，加速發展動能，共同為下一代創造一個更美好的地球。

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台積電秉持「減廢最大量、環境效益最大化、管理風險最小化」三大原則，台中零廢製造中心設有氟化鈣污泥回收廠、氧化矽污泥回收廠、有機溶劑熱回收廠，異丙醇回收廠等四大回收處理廠區，不僅確保廢棄資源不外流，所純化再生的化學品自2023年試運轉以來，100%達再生產品允收標準，不僅可供其他產業使用，後續也將發展電子級再生化學品，以重新投入半導體製程應用，削減原物料開採需求，開創循環經濟嶄新模式。

他表示，以全廠區滿載計算，台中零廢製造中心每年可為台積電減少13萬公噸的廢棄物委外處理量，相當於中科廠區廢棄物總量的85%以上。據環境損益分析，每年可削減約新台幣 15億元的環境成本，其中包括4萬公噸、逾 110座大安森林公園負碳量的減碳效益。

台積電今與與綠色技術合作夥伴長春石化、成信實業、立盈環保科技、供應鏈夥伴、大專院校、產業公協會及政府代表，共同見證綠色製造里程碑。

台積電表示，公司致力成為全球永續標竿企業，持續應用創新技術驅動資源循環等綠色製造實績，全方強化環保行動，實現與地球生態共好的理念。邁向淨零排放，台中零廢製造中心同時為台灣第一個導入「薄膜碳捕捉技術」的示範場域。

台積電與環境部完成合作備忘錄簽署，共同發展薄膜碳捕捉技術，後續將導入一般廢棄物熱處理（焚化）設施焚化爐，以創新的減碳技術擴大永續影響力。

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