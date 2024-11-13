中國千億房企祥生控股遭下市 房地產危機持續惡化

曾以高速發展和驚人的銷售成長，被譽為中國房地產界「黑馬」的祥生控股，11月11日遭香港交易所勒令下市。（擷取自網路）

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管北京當局推出一系列措施拯救低迷不振的防地產市場，但近日再度傳出營收曾逾千億元人民幣（下同）的房企被勒令下市的消息！《中國房地產報》報導，曾以高速發展和驚人的銷售成長，被譽為中國房地產界「黑馬」的祥生控股，11月11日遭香港交易所勒令下市，過去2年中國至少有23家上市房企下市，凸顯中國房地產危機正在蔓延和惡化。

報導說，祥生控股的股票代碼11月11日被港交所移除，正式退出香港股市，該公司在高峰時期營收曾突破千億元，但自高峰滑落後，僅花了幾年的時間就走到了被強制下市的境地。

請繼續往下閱讀...

祥生控股創辦人陳國祥現年73歲，出身於浙江省諸暨市，早年曾在諸暨的某酒廠及服裝針織廠工作過，經歷了從工人到企業家的蛻變。1989年，陳國祥擔任了諸暨市祥生實業公司總經理，並累積了第一桶金，並於1995年創辦了祥生地產公司，在深耕諸暨市房地產行業的基礎上，祥生地產的業務也不斷擴大，逐漸發展成為業務涵蓋地產開發、小鎮開發及運營、物業管理、酒店管理等多個領域的綜合產業集團。

2015年祥生地產銷售額首次突破百億元大關，2018年營收達1029.2億元（台幣4622億元），成為千億級的房企，擠身中國前30大房企名單中。2020年11月19日祥生控股正式在港交所上市，總市值已達167.7億港元（台幣699億元），陳國祥家族所持股份的市值超過110億元港元（台幣459億元），名列《富比世》雜誌億萬富豪排行榜名單中。

但2021年，北京當局針對房地產行業實施「三道紅線」監管措施，大批曾經「野蠻式成長」的房企陷入資金鏈斷裂，不斷有房企債務爆雷，中國房地產行業整體陷入持續低迷狀態。

由於祥生控股的淨負債率和剔除預收帳款後資產負債率均踩中「紅線」，融資管道大幅收縮，從此走上了不歸路，2021年該公司的股價暴跌，從2021年4月6日創下的6.46港元高點後一路走低，曾發生單日內市值蒸發逾50億港元（台幣208億元）的慘況，11月11日被勒令下市當天股價僅剩0.175港元，股價從高峰暴跌97.3%，市值僅剩5.33億港元（台幣22億元）。

2022年3月祥生控股宣布無法按期支付一筆票據利息，首度爆發債務違約。2023年該公司因無法按時發布2022年財報而被停牌（停止交易），之後又因未按時披露2023年半年報及2023年財報，導致股票持續停牌，最終被港交所勒令下市。

祥生控股由盛而衰只是中國房地產業的縮影。《中通社》12日報導，過去幾年，中國已有超過60家上市房企爆發債務違約，而從2023年初以來，中國已經有23家上市房企退市。另據中指研究院發布的最新報告，中國百大城市10月二手住宅（中古屋）均價較9月下跌0.6%，較去年同期則下跌7.27 %。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法