近1年總價1千萬買30坪住宅 桃園中壢、基隆中正最熱

北北基桃生活圈總價千萬內、30坪以上大樓住家，近1年以以桃園中壢揭露639件最多。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕北北基桃生活區中，部分民眾因難以負擔雙北市高房價，選擇北往基隆、南往桃園等區域購屋，並透過大眾交通通勤上班，房仲業者彙整近1年兩縣市單戶30坪以上（3房）、總價1千萬元以內的交易熱區，桃園以中壢最熱、基隆則是中正揭露件數該條件住宅的揭露件數最多。

楊梅每坪均價不到2字頭 在桃園最親民

根據永慶房產集團彙整桃園市、基隆市近1年實價揭露資訊，若將條件設定在單戶30坪以上、總價1千萬元以內，近1年中壢區共揭露639件最多，平均購屋總價約806萬元、單戶平均坪數約37.6坪、每坪均價約21.8萬元，不過，平均屋齡也較高、約24.4年，至於、第2至5名依序為桃園區、楊梅區、平鎮區以及八德區，其中楊梅每坪均價最低、不到2字頭、平均屋齡也最輕、約18.9年。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中壢為桃園市發展重點區域，加上生活機能成熟，產業及交通建設持續挹注，帶來大量人口移入，對比大台北房價，相較親民許多，總價1千萬元內，可在中壢入手20年、30坪以上的大樓住宅。

至於，基隆市該條件近1年交易熱區，中正區以213件拿下該市第1名，單戶平均坪數可超過40坪、約40.5坪，平均總價約706萬元，第2至5名則依序為安樂區、暖暖區、信義區以及中山區，以暖暖區每坪均價最親民、約16.6萬元、平均總價也最低、約618萬元。

陳金萍表示，想在基隆市以總價低於1千萬元，買進30坪以上電梯大樓，以中正區最有機會。尤其該區有不少大型社區，新豐街和觀海街交易為最多，總價700多萬元就有機會買到3房的電梯大樓。

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