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傳7-11母企考慮以管理層收購方式 將公司私有化

2024/11/13 12:02

傳7-11母企、日本零售商「Seven & i控股（Seven & i Holdings）」擬透過管理層收購（Management Buyout，簡稱MBO）方式，將公司私有化。（示意圖，歐新社）傳7-11母企、日本零售商「Seven & i控股（Seven & i Holdings）」擬透過管理層收購（Management Buyout，簡稱MBO）方式，將公司私有化。（示意圖，歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕7-11母企、日本零售商「Seven & i控股（Seven & i Holdings）」傳出，擬透過管理層收購（Management Buyout，簡稱MBO）方式，將公司私有化。

綜合媒體報導，管理層收購是指公司的高級管理層從金融機構或風險投資得到資金的支持，從公開市場上買下公司很大比例的股權，甚至全部股權，以達到控股程度。

根據知情人士消息指出，為對抗加拿大商Alimentation Couche-Tard（ACT）的收購邀約，Seven & i控股正在考慮進行管理層收購，以利用銀行、貿易公司籌集到的資金進行公司私有化的計畫。

知情人士還透露，Seven & i將從貿易商伊藤忠商事、創始家族和現有投資者貢獻獲得3兆日圓（約新台幣6291億元）的現金和股權，並從三井住友金融集團、三菱日聯金融集團和瑞穗金融集團等日本3大銀行取得約6兆日圓（約新台幣1.23兆元）的增資。

對於上述報導，Seven & i控股、三井住友金融集團、三菱日聯金融集團和瑞穗金融集團尚未回覆媒體治平請求。而伊藤忠商事拒絕置評，表示尚未做出任何決定。

截至台北時間11點58分左右，Seven & i控股股價暫報2210日圓，跌幅0.81%。

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