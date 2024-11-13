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韓國車廠會怕嗎？比亞迪宣布2025在南韓推電動客車

2024/11/13 11:35

中國電動車巨頭比亞迪宣布，將正式進軍南韓乘用車市場。（路透資料照）中國電動車巨頭比亞迪宣布，將正式進軍南韓乘用車市場。（路透資料照）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國電動車巨頭比亞迪（BYD）宣布，繼純電堆高機、公車、卡車後，明年初將進軍南韓乘用車（客車）市場；目前中國電動車出口到南韓快速成長，但同時南韓出口到中國幾乎為零，接下來南韓本土車廠的競爭壓力恐再增加。

《韓聯社》報導，「比亞迪南韓」13日表示，已完成針對南韓市場推出乘用車品牌的評估工作，計劃2025年初在南韓推出乘用車品牌，目前各地區正進行銷售建構和服務網路、人員招聘、車輛認證、行銷策劃及員工培訓等一系列籌備工作。

「比亞迪南韓」表示：「為滿足南韓消費者的高品質要求，我們與經驗豐富的員工和合作夥伴展開深入討論。公司將紮實做好準備工作，依賴經驗優勢和技術實力，力爭打造一個備受南韓消費者信賴的品牌。」

比亞迪自2016年成立南韓法人後，陸續將純電堆高機、公車、卡車等新能源產品引入南韓。

最新數據顯示，今年前7月中國電動車對南韓出口年增848%，超越德國成為南韓電動車最大進口國。與此鮮明對比的是，南韓電動車對中國出口幾乎為零。

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