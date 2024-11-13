企業辦公室掀綠裝修熱潮 裝修費用估3至5年便可回本

仲量聯行董事總經理侯文信表示，目前台北市A級辦公大樓、高達5成是屋齡20年以上的老辦公大樓，可透過綠裝修取得低碳認證標章。 （仲量聯行提供）

〔記者徐義平／台北報導〕淨零碳排成多數企業關注議題，近幾年企業辦公室更掀起一波「綠裝修」風潮，商仲業者指出，ESG已成為企業經營必要條件，甚至積極規辦公室綠色升級，即便專業版的綠裝修費用較一般裝修費用高出10%至15%，但普遍來說，3至5年內便可透過節能省下的費用直接回本。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，目前台北市A級辦公大樓、高達5成是屋齡20年以上的老辦公大樓，其實企業主不一定要搬遷新的辦公大樓才能享受綠建築標章，舊辦公大樓其實首先可以透過更新維修管理機制達到節能與減碳的效益。

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以某處樓地板面積達2萬的購物中心為例，光是更新維修管理機制便可節電5%至6%，進一步再調整空調、機電設施等，1年便可以省下30%的電費，換算下來，3至4年節電的費用便可以回收當初綠裝修的成本。

仲量聯行指出，目前提供的綠裝修可分為三種版本，包括基礎版、進階版以及專業版，其中基礎版與一般裝修費用差異不大，進階版大概高出5%至8%，而專業版裝修費用大概高出10%。

而近期仲量聯行協助綠裝修的案例就是愛德萬辦公室，辦公室面積約1570坪、兩個樓層，從前端建材挑選便開始進行，裝修過程分類回收，到辦公室裝修完成採取一戰士的綠裝修服務，並入圍新加坡室內設計聯合會（IDCS）主辦的 2024 設計卓越大獎。

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