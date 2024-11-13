台美租稅協定恐生變？莊翠雲：獲美方跨黨派支持

川普重返白宮是否影響台美洽簽避免雙重課稅協定（ADTA）？財政部長莊翠雲表示，台美洽簽ADTA獲美國跨黨派支持。 （資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕川普重返白宮，立委關切是否影響台美洽簽避免雙重課稅協定（ADTA）。財政部長莊翠雲表示，台美洽簽ADTA，可以解決超額稅負及雙重課稅的問題，獲得美國行政部門及國會跨黨派支持，不管跨黨派議員、行政部門或台美雙方民間企業都是殷切期望，對推進上是個助力。

立法院財政委員會今審查「貨物稅條例」修正草案等，立委關切川普勝選對推進ADTA的影響。莊翠雲說明，台美洽簽ADTA，是民間企業及個人在做跨境投資及營運的時候非常關切的事情，可以解決超額稅負及雙重課稅的問題，美國行政部門及國會是跨黨派支持，美國眾議院無異議通過，參議院因包裹法案，另外法案的細節有部分爭議以致於無法往前推進。

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莊翠雲指出，對於台美洽簽ADTA，後續會跟外交部及駐美代表持續關切及了解，財政部與美方行政部門一直就技術面的工作在進行中，因為雙方稅法必須進一步釐清及了解，對未來推動有幫助及加快進展。

對於美國共和黨議員質疑拜登10月29日宣布將展開ADTA談判是基於政治考量，共和黨完全執政後是否影響該案推動？莊翠雲強調，這個案子獲得跨黨派支持，有部分議員對10月29日的聲明有意見，這是美國國內政治上的議題，但不管跨黨派議員、行政部門或台美雙方民間企業都是殷切期望，這對ADTA推進是個助力。

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