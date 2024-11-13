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川普勝選後APEC重要性減弱？台灣官員揭場內真實運作

2024/11/13 10:00

APEC今天召開總結資深官員全體會議，台灣代表團在會後舉行記者會，由外交部國際組織司司長孫儉元（左起）、經濟部國際貿易署副署長劉威廉出席。（外交部提供）APEC今天召開總結資深官員全體會議，台灣代表團在會後舉行記者會，由外交部國際組織司司長孫儉元（左起）、經濟部國際貿易署副署長劉威廉出席。（外交部提供）

〔特派記者徐子苓／利馬12日報導〕APEC峰會本週在秘魯利馬登場，美、中、日、韓等國元首都會齊聚一堂，互動備受關注。不過，不支持多邊貿易的川普甫當選美國總統，雖然此次是由現任總統拜登出席，外界仍擔憂包含APEC在內的區域經濟組織/論壇的影響力會減弱，但我方官員在實際與各國互動後，認為APEC將持續有效。

APEC資深官員會議（SOM）下轄貿易暨投資委員會（CTI）、經濟暨技術合作指導委員會（SCE）、經濟委員會（EC）等3大委員會，分別負責APEC貿易投資、經濟技術合作及結構改革相關議題，我國主政單位分別為貿易署、外交部、國發會。

經濟部貿易署指出，今年CTI會議分為4大討論主軸，包括「支持多邊貿易體系」、「推動區域經濟整合」、「貿易便捷化、連結性、數位及創新」、「包容及永續」。各會員在4大議題下推動相關討論及提案，透過能力建構、舉辦研討會等方式凝聚共識及縮減落差，共同強化亞太地區連結與創新。

APEC今天召開總結資深官員全體會議，台灣代表團在會後舉行記者會。本報記者提問，「川普反對多邊貿易，部分學者擔憂，APEC影響力將因此降低，今年和其他國家資深官員互動時，台灣是否有感受到類似的氛圍？」

外交部國際組織司司長孫儉元表示，APEC是性質相當特殊的多邊論壇，雖然談的是經貿議題，但是各國會針對概念來凝聚共識或想法，不會談到市場進入、關稅等具體議題，和WTO性質不同。

孫儉元透露，至少在這次資深官員會議中，各國官員並沒有針對美國選舉結果表示任何關切，正是因為和WTO性質不同，並不會因為單一經濟體政策的改變，而影響到APEC成員的運作，「所以APEC將會持續有效」。

經濟部國際貿易署副署長劉威廉指出，APEC角色和WTO的角色不太一樣，WTO是訂定國際貿易規範的組織，APEC則是針對還沒有成形的貿易體系扮演加速器的角色，很多會員除了出席討論、腦力激盪，還會進行雙邊互動，因此功能上兩者不太一樣，WTO會不會弱化還要再觀察，但如果WTO弱化，APEC角色會越來越吃重。

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