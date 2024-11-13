晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

吸引觀光客來台 業者建議政府整合產官學界做長期規劃

2024/11/13 09:44

星野集團台灣總代理/代理湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎。（業者提供）星野集團台灣總代理/代理湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎。（業者提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕今年觀光客來台人數目標從1200萬人次下修到750萬次，明年目標1000萬人次，星野集團台灣總代理/代理湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎表示，明年在政府資源下去下，一定會達成千萬人次目標。不過，他也建議，政府應該要整合產官學界，以提振外國觀光客來台人次。

湯桂禎說，過去觀光客來台1100萬人次，台灣出境1700萬人次，而日本人口1億多人，是台灣的6倍，但出境大約1700萬人次，跟台灣相當，除日本人持有護照比率不高外，日本境內國旅做得不錯。

湯桂禎說，日本觀光產業在疫情3年，做了很多事情，包括飯店硬體整建、軟體提升，甚至是地方創生等，因此疫情過去後，再加上日圓貶值，立即吸引到全球的觀光熱潮，而台灣觀光產業在疫情期間則多是搶疫情財，浪費了黃金時間。

湯桂禎說，如何提振國旅、吸引外國觀光客，很多觀光產業人士都看得到痛處，說得出解決方法，但多年下來，國內觀光產業還是前進緩慢，主要是國內缺乏產官學界的整合，且是長期規劃。

湯桂禎說，日本業者規劃觀光產業都是長期投資，至少是3年、5年以上，但台灣業者希望很快就要看到績效，且政府對外宣傳台灣觀光，不能去年的主題是高山、今年是單車、明年是鐵道，要讓外國人對台灣有深刻印象，可能單一主題至少要推廣10年以上，讓外國人一想到台灣，就有一個明確的觀光旅遊主題。

湯桂禎說，景點不會有太大改變，但是要有新的元素進來，而推廣觀光就是要小題大作，例如日本奧入瀨溪風景區推出苔癬這個主題，就讓不少旅客回流，但是國內景點在少了新的元素下，回流客不多，因此永遠要去開闢新客源。

湯桂禎認為，台灣要發展觀光必須要兼具廣度和細部，需要政府來扮演「整合者」的角色，整合產官學界，做好長期整體規畫，一起推動台灣觀光產業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財