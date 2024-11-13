吸引觀光客來台 業者建議政府整合產官學界做長期規劃

星野集團台灣總代理/代理湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎。（業者提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕今年觀光客來台人數目標從1200萬人次下修到750萬次，明年目標1000萬人次，星野集團台灣總代理/代理湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎表示，明年在政府資源下去下，一定會達成千萬人次目標。不過，他也建議，政府應該要整合產官學界，以提振外國觀光客來台人次。

湯桂禎說，過去觀光客來台1100萬人次，台灣出境1700萬人次，而日本人口1億多人，是台灣的6倍，但出境大約1700萬人次，跟台灣相當，除日本人持有護照比率不高外，日本境內國旅做得不錯。

請繼續往下閱讀...

湯桂禎說，日本觀光產業在疫情3年，做了很多事情，包括飯店硬體整建、軟體提升，甚至是地方創生等，因此疫情過去後，再加上日圓貶值，立即吸引到全球的觀光熱潮，而台灣觀光產業在疫情期間則多是搶疫情財，浪費了黃金時間。

湯桂禎說，如何提振國旅、吸引外國觀光客，很多觀光產業人士都看得到痛處，說得出解決方法，但多年下來，國內觀光產業還是前進緩慢，主要是國內缺乏產官學界的整合，且是長期規劃。

湯桂禎說，日本業者規劃觀光產業都是長期投資，至少是3年、5年以上，但台灣業者希望很快就要看到績效，且政府對外宣傳台灣觀光，不能去年的主題是高山、今年是單車、明年是鐵道，要讓外國人對台灣有深刻印象，可能單一主題至少要推廣10年以上，讓外國人一想到台灣，就有一個明確的觀光旅遊主題。

湯桂禎說，景點不會有太大改變，但是要有新的元素進來，而推廣觀光就是要小題大作，例如日本奧入瀨溪風景區推出苔癬這個主題，就讓不少旅客回流，但是國內景點在少了新的元素下，回流客不多，因此永遠要去開闢新客源。

湯桂禎認為，台灣要發展觀光必須要兼具廣度和細部，需要政府來扮演「整合者」的角色，整合產官學界，做好長期整體規畫，一起推動台灣觀光產業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法