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中國長鑫存儲傳數萬片晶圓報廢 前台積電松江廠長遭撤換

2024/11/13 09:12

中國長鑫存儲傳數萬片晶圓報廢，起因人為疏失（圖擷取自長鑫存儲官網）中國長鑫存儲傳數萬片晶圓報廢，起因人為疏失（圖擷取自長鑫存儲官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體業界傳出，中國記憶體廠長鑫存儲合肥廠拚國產化拚過頭，因人為疏失導致良率嚴重受損、品質出現重大缺失，報廢數萬片晶圓，無法如期交貨給客戶，相關營運主管皆遭受懲處或停職，其中，還包括帶槍投靠的前台積電某廠長。

業界傳出，長鑫存儲的內部文件顯示，日前因人為因素造成數萬晶圓報廢，起因生產良率出現嚴重損失與重大品質缺失，關鍵產品無法如期交貨給客戶，顯著影響公司對外部客戶信用與市場聲譽。

業界人士指出，長鑫存儲經過查處，對營運中心負責人、合肥晶圓廠廠長、北京晶圓廠廠長、合肥副廠長等高層祭出懲處，其中，又以營運中心負責人遭受停職的處分最為嚴重，合肥晶圓廠高層主管也有來自台積電上海松江廠廠長，當年帶著一群同事帶槍投靠長鑫存儲，令業界記憶猶新。

根據市場調查，長鑫存儲DRAM月產能已達20 萬片的規模，是中國拚記憶體國產化的指標廠，主要產品包括17／18 奈米DDR4、LPDDR4，正往12奈米DDR5、LPDDR5X邁進，也企圖生產AI的HBM（高頻寬記憶體）。

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