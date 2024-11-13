各國都想扶植本土晶片是「暗傷」 ! 3大歐晶片執行長示警「不祥之兆」

路透報導，歐洲晶片製造商執行長擔心民族主義產業政策。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對於現今半導體廠商正加速海外擴張策略，包括英飛凌、意法半導體和恩智浦等3大歐洲重量級的晶片大廠執行長共同提出了示警，直指「各國（歐美、中國）都想扶植本土晶片，但各自的要求恐對業務構成了日益嚴重的障礙」。

《路透》報導，歐洲3大電腦晶片製造商的執行長認為，過去十年來他們的企業一直受到不確定性和民族主義產業政策趨勢的影響。

請繼續往下閱讀...

英飛凌執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）在慕尼黑電子會議上表示，「危險在於我們會加速這種碎片化」。他強調，供應方面正在發生碎片化，而且關稅恐使其變得更糟，這是「不祥之兆」。

中國電動車市場的蓬勃發展，幾乎所有公司都在中國開展了強勁的業務。但現今除了用於人工智慧的晶片外，其他晶片市場的應用均是表現疲軟。

英飛凌、意法半導體和荷蘭恩智浦都是汽車、電力控制和工業晶片的主要供應商。

意法半導體執行長謝利（Jean-Marc Chery）表示，在重建供給和生產鏈中的市場，「中國為中國、西方為西方」，其晶片材料或是工程製造，成本都很高。

恩智浦半導體執行長庫爾特·席福（Kurt Sievers）表示，沒有一個國家能夠主宰晶片產業或獨立於世界其他國家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法