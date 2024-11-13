晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不是只有金融能源股 ! 專家：這筆「川普交易」機會被低估了

2024/11/13 09:46

美基金經理人稱，醫療保健類股也應受益於川普政府，是一項投資機會。（法新社）美基金經理人稱，醫療保健類股也應受益於川普政府，是一項投資機會。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統選舉結束後，市場資金湧入所謂的「川普交易」，其中包括金融股及油氣能源類股。不過，投資管理公司Janus Henderson指出，投資人可能錯失了另一領域的獲利機會。

《CNBC》引述Janus Henderson 投資組合經理傑里米巴克利（Jeremiah Buckley）稱，金融類股可能「走得有點超前」。相反地，醫療保健類股也應受益於川普政府，是一項投資機會。

過去一週標普500金融股上漲近 8%，能源類股也上漲近5%。與此同時，醫療保健類股僅上漲不到 2%，是標普500指數年初至今，表現第三差的類股。

巴克利指出，過去4年來，醫療保健產業的監管環境相當艱難，包括藥品價格管制及針對聯邦醫療保險（Medicare）和聯邦醫療補助（Medicaid）的法規。

目前醫療保健領域正在進行大量研究和開發工作，尤其是在醫療保健服務方面。

巴克利表示，已明顯看到了 （糖尿病藥物）GLP-1s 的益處，這推動了製藥產業和禮來（Eli Lilly）（LLY-US） 等公司的顯著增長。他認為，在癌症、糖尿病以及醫療器材領域中將會有更多創新。他強調，隨著使用趨勢正常化，醫療保健服務公司的利潤率也會隨之改善。

巴克利在Janus Henderson所管理的基金包括U.S. Dividend Income Fund。截至9月 30 日，該基金前十大持股包含聯合健康集團 （UnitedHealth Group）、艾伯維（AbbVie） 和美敦力 （Medtronic）。另外，吉利德科學（Gilead Sciences） 和安進 （Amgen） 也各占該基金資產超過2%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財