不是只有金融能源股 ! 專家：這筆「川普交易」機會被低估了

美基金經理人稱，醫療保健類股也應受益於川普政府，是一項投資機會。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統選舉結束後，市場資金湧入所謂的「川普交易」，其中包括金融股及油氣能源類股。不過，投資管理公司Janus Henderson指出，投資人可能錯失了另一領域的獲利機會。

《CNBC》引述Janus Henderson 投資組合經理傑里米巴克利（Jeremiah Buckley）稱，金融類股可能「走得有點超前」。相反地，醫療保健類股也應受益於川普政府，是一項投資機會。

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過去一週標普500金融股上漲近 8%，能源類股也上漲近5%。與此同時，醫療保健類股僅上漲不到 2%，是標普500指數年初至今，表現第三差的類股。

巴克利指出，過去4年來，醫療保健產業的監管環境相當艱難，包括藥品價格管制及針對聯邦醫療保險（Medicare）和聯邦醫療補助（Medicaid）的法規。

目前醫療保健領域正在進行大量研究和開發工作，尤其是在醫療保健服務方面。

巴克利表示，已明顯看到了 （糖尿病藥物）GLP-1s 的益處，這推動了製藥產業和禮來（Eli Lilly）（LLY-US） 等公司的顯著增長。他認為，在癌症、糖尿病以及醫療器材領域中將會有更多創新。他強調，隨著使用趨勢正常化，醫療保健服務公司的利潤率也會隨之改善。

巴克利在Janus Henderson所管理的基金包括U.S. Dividend Income Fund。截至9月 30 日，該基金前十大持股包含聯合健康集團 （UnitedHealth Group）、艾伯維（AbbVie） 和美敦力 （Medtronic）。另外，吉利德科學（Gilead Sciences） 和安進 （Amgen） 也各占該基金資產超過2%。

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