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彭博：蘋果將推智慧顯示器 最快3月發表

2024/11/13 09:13

知情人士表示，蘋果將推智慧顯示器，最快3月發表。（路透資料照）知情人士表示，蘋果將推智慧顯示器，最快3月發表。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士向外媒表示，科技大廠蘋果（Apple）即將推出新的產品類別，一款可以控制電器、進行視訊會議，並透過AI（人工智慧）瀏覽應用程式的壁掛式顯示器，希望藉此追上智慧家居市場的競爭對手。

《彭博》報導，知情人士透露，蘋果正準備最快在明年3月發表這款設備，並將這款商品定位為「家庭指揮中心」。知情人士也提到，代號為J490的產品也將重點放在新的Apple Intelligence AI平台。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）押注這款產品可以使蘋果成為智慧家居領域的一股新力量，蘋果近年來一直落後於Alphabet和亞馬遜（Amazon），庫克目前已將這款設備作為蘋果工程、設計部門的優先事項，並在經過3年多的研發後，準備推向市場。

據報，這款設備螢幕大約6吋，看起來像方形的iPad，大小相當於2支並排的iPhone，顯示器周圍有較寬的邊緣，正面上方有1個相機，另外搭載可充電的內建電池和內建喇叭，預計將有銀色、黑色2種選擇。

新產品有觸控介面，看起來像是Apple Watch作業系統和iPhone最近推出的待機模式（StandBy）的綜合體。但蘋果預計，多數使用者會依賴數位助理Siri和Apple Intelligence，透過語音使用設備。這款產品圍繞著蘋果的App Intents設計，這是一個讓AI精確控制應用程式和任務的系統，將在未來幾個月首度亮相。

這款產品將作為一種控制家電、與Siri聊天以及透過蘋果視訊軟體FaceTime進行對話的方式進行行銷。設備也將加載蘋果應用程式，包括用於網頁瀏覽、收聽新聞和撥放因為的應用程式。用戶將能夠存取他們的筆記和日曆行程，且這款設備可以當作照片的投影片顯示。

這款設備對蘋果來說是第一次，將與亞馬遜的智慧顯示器Echo Show和Echo Hub，以及Google的Nest Hub競爭。蘋果也在計劃推出更昂貴的升級版本，搭配可移動螢幕的機械手臂。

知情人士表示，高階產品的售價可能高達1000美元（約新台幣3.2萬元），將取決於使用的零組件，光是顯示設備的成本則將遠低於此。以競爭對手的產品來看，Echo Show 8售價150美元（約新台幣4875元）、Echo Hub售價180美元（約新台幣5850元）、Nest Hub Max售價則為230美元（約新台幣7476元）。

知情人士指出，這款產品旨在以前所未有的方式，將Siri和Apple Intelligence變為現實。蘋果上（10）月為iPhone、iPad和Mac推出了一套功能有限的Apple Intelligence，進一步升級的功能將在12月推出。

新產品將利用蘋果長期以來的智慧家庭框架HomeKit，這一框架可以控制第3方恆溫器、燈、鎖、安全攝影機、感測器、灑水器、風扇和其他設備，安全性預計會是新設備受關注的一環。

針對報導，蘋果拒絕回應。

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