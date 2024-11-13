外籍人士天堂！丹麥「這地區」生活不幸福 走人還有錢拿

大哥本哈根地區宣布開展「生活​​品質保險」活動。（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕丹麥一直位居世界上最快樂的國家之列，最近也被評為生活品質第1的國家，大哥本哈根地區（GCR）為了吸引外籍人士，祭出抵達後保證幸福活動，只要符合條件，居住逾1年，卻對此區生活不滿意，就可申請最高7000丹麥克朗（約新台幣3.2萬元）的回程旅費。

CNBC報導，根據國際移民線上社群 InterNations 2024 年7月的外籍人士內部人士調查，丹麥是外籍人士對其工作、職業機會和工作與生活平衡最滿意的國家之一。

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如果您曾經考慮搬到哥本哈根追求宜人的天氣、工作與生活的平衡以及有競爭力的薪酬，現在正是您的最佳時機。

由丹麥首都地區西蘭島、瑞典斯科訥省和哈蘭省組成的大哥本哈根地區（GCR），為吸引人們來到該地區，並保證他們抵達後的幸福感，發起了「生活品質保險」活動。

參與者必須在線註冊，獲得GCR的全職和永久就業合同，並在2024年10月至2025年4月期間搬到該地區。

如果新居民在該地區生活一段時間後，發現自己不滿意，他們的回家旅費可以納入「保險」計畫的承保範圍內。

發言人 Asbjørn Overgaard表示，我們非常有信心人們會愛上GCR的生活，因此我們願意付諸行動，如果你搬到這裡，覺得這裡不適合你，我們會幫助你回家。

前往該地區的外籍人士可以享受部分報銷，其中包括最多5000丹麥克朗（約新台幣2.31萬元）或716美元（約新台幣2.29萬元）的回程旅行費用，以及最多2000丹麥克朗（約新台幣9240元）或 286 美元（約新台幣9152元）的隨行直系親屬回程旅行費用。

此活動的差旅報銷總預算為5萬丹麥克朗（約23.1萬）或 7158美元（約新台幣22.91萬元），如果達到費用限額，任何額外的索賠將不會給付。

獲得永久居留權並全職工作至少12個月後，即可申請報銷，最早是在 2025 年10月。

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