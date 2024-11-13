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川普有望放鬆監管 美國可能迎來大型銀行併購潮

2024/11/13 10:05

金融界人士表示，川普重返白宮有望放鬆監管，美國可能迎來銀行併購潮。（路透資料照）金融界人士表示，川普重返白宮有望放鬆監管，美國可能迎來銀行併購潮。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金融機構高層和分析師週二（12日）表示，總統當選人川普（Donald Trump）重返白宮可能會引發一波銀行併購潮，因為政府任命的監管機構對批准更大規模的交易持相對開放的態度。

《路透》報導，如果共和黨政府交接，取代拜登時期咄咄逼人的監管機構時，放寬資本規則和合併批准的規範，銀行業預計將贏得龐大的勝利。

蘇利文克倫威爾律師事務所（Sullivan & Cromwell）管理合夥人艾特爾（Mitchell Eitel）在紐約舉行的銀行業會議上表示，必須相信，現在正在進入一個可以達成規模更大交易的時刻；美國銀行（BofA）執行長莫尼漢（Brian Moynihan）在另一會議上提到，監管機構應該要允許交易通過。

隨著川普政府將在明年上任，監管機構可能更容易接受規模較大的收購案，推翻近期認為小規模交易比較有可能得到官員許可的看法。一個關鍵的測試案例將是第一資本金融集團（Capital One Financial Group）以353億美元（約新台幣1.14兆元）協議收購發現金融（Discover Financial）。

金融業人士認為，大型區域性銀行也應該被允許收購競爭對手，並擴大規模，為近年來存款激增的銀行巨頭帶來更多競爭。

投行Keefe, Bruyette & Woods執行長米肖（Tom Michaud）表示，預計將看到更多的活動，現在銀行交易有大量被壓抑的需求。米肖也提到，中型銀行通常會在交易擴大規模後，提高資本報酬率。如果什麼都不做，將只會有4家非常大的銀行，而且規模只會更大。

私募股權投資公司西諾雪爾集團（Cynosure Group）創辦人、聯準會（Fed）前監管副主席奎爾茲（Randal Quarles）表示，大型區域銀行例如合眾銀行（US Bancorp）、儲億銀行（Truist Financial）和PNC銀行（PNC Bank）可能會參與合併或收購。

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