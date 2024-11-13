川普2.0來襲！大摩喊買這3檔價值股（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普大獲全勝，激勵了美股飆高，投資人正在關注那些行業與個股可能受惠，在市場重新定價之際，大摩經理人認為，UnitedHealth、房地產公司MAA與能源股NextEra Energy這3檔價值股，有望成為受惠股，其潛在上漲空間介於2-19%。

CNBC報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）美國價值基金投資組合經理亞倫·鄧恩（Aaron Dunn）指出，大選結果公佈後，市場出現了“巨大的波動性”，因為市場對“50/50的選舉”進行了重新定價。

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他認為，提供健康保險計劃和服務的 UnitedHealth、房地產公司Mid-America Apartment Communities（MAA）與能源股NextEra Energy這3檔價值股，有望成為選後受惠股。

在UnitedHealth部分，鄧恩表示，Medicare Advantage（聯邦醫療保險優勢計劃）的報銷率，在拜登政府中一直承受著壓力。報銷率決定了保險公司可以收取的每月保費和計劃福利的費用，如今川普上任了，這對管理式醫療來說非常積極，因為報銷率將變得更好。

此外，他也看好UnitedHealth的盈利增長，以及健康保險、處方藥和醫療保健服務業務。

UnitedHealth年初至今，其股價上漲了 17% 左右，根據 FactSet 的數據，在覆蓋該股的30位分析師中，有26位給予買入或增持評級。分析師的平均目標價為 626.44 美元，這意味著潛在的上漲空間約為2%。

另房地產公司Mid-America Apartment Communities（MAA）也是鄧恩看好的個股之一，他指出，大多數房地產在選舉後立即交易（與其他對利率敏感的行業一致），然而，MAA 為美國的住房供應問題提供了解決方案。

MAA年初至今股價上漲了19%，根據 FactSet 的數據，在覆蓋該股的25位分析師中，有10位給予買入或增持評級，而13位給予持有評級，2 位給予賣出評級，分析師的平均目標價為163.26美元，其潛在上漲空間約2%。

至於能源股NextEra Energy也在買進名單上，鄧恩表示，NextEra Energy ，作為“全球最大的可再生能源項目開發商”，該公司在選舉結果公佈後被拋售，因川普誓言要削減可再生能源補貼並支援石油和天然氣行業，但鄧恩表示，市場可能高估了川普在《降低通貨膨脹法案》和可再生能源倡議方面將做出多少改變。

NextEra Energy年初至今，股價上漲了約22%，目前本益比約22倍，鄧恩指出，這家公司至少在未來幾年的收益，將實現高個位數的增長，而他將是該領域的領導者。

且鑒於AI數據中心的增長，該公司應該提高其長期增長率指導。根據 FactSet 的數據，在覆蓋該股的 24 位分析師中，有 15 位給予買入或增持評級，平均價格為 88.28 美元，其潛在上漲空間約19%。

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