川普60％關稅嚇壞美企！遊說公司絡繹於途

關稅遊說電話打爆！美企爭先恐後尋找遊說者和關稅漏洞（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自從川普贏得總統競選以來，政治遊說者的電話一直響不停，遊說公司負責人表示，面對川普60%的高關稅政策，美企目前在競相尋找合適的遊說者，幫助企業與合適的人合作，讓他們可像2018年川普對中國徵收稅時，取得「豁免金牌」，擺脫撤離中國的高昂代價。

CNBC報導，遊說者科林森表示，她正在接到「幾十個、幾十個、幾十個」來自焦慮的美國公司的電話，這些公司希望通過尋找證據來保護自己免受川普強硬關稅計劃的影響。

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他指出，遊說電話是不間斷，「絕對每個人（企業）都在打電話」。

在2024年競選過程中，川普將普遍關稅作為其經濟綱領的核心原則，對所有國家的所有進口商品徵收 20% 的關稅，其中對中國商品徵收特別嚴厲的 60% 的關稅。

這種過度保護主義的貿易方式讓經濟學家、華爾街分析師和行業領袖感到不寒而慄，他們警告說，在他們從大流行病中恢復之際，全面關稅可能會使生產成本變高，進而使消費者價格變得更昂貴。

美國零售聯合會政府關係副總裁 David French表示，關稅威脅令零售商和其他眾多美國企業感到震驚。自從川普總統獲得提名以來，我們的成員一直在製定應急計劃。

遊說公司Sorini Samet & Associates負責人索里尼（Ron Sorini）也表達了同樣的觀點，並指出他每天至少接到2到3通電話，表達公司對擬議關稅上調的擔憂，尤其是在中國，質疑他們應該去哪裡，以及如何將零件從中國運出？他們如何擺脫整個供應鏈等等。

報導指出，當川普在 2018 年對中國徵收關稅時，獲得豁免成為美國企業界的1張免死金牌，這是保護企業在中國的供應鏈，而不是支付撤離的高昂代價的一種方式。

為了獲得這張金牌，需要認識對的人。2021年的1項研究發現，如果遊說公司的員工曾為共和黨做出政治貢獻，那麼川普第1任期關稅豁免的申請更有可能獲得批准。

現在，隨著川普將在幾週內重新入主白宮，關稅升級更有可能成為現實。

在美國企業界，人們正在競相尋找合適的遊說者，幫助企業與合適的人合作，讓他們在避免關稅漏洞方面獲得優勢。

2021年研究的作者之一、紐約州立大學布法羅分校金融學教授 Veljko Fotak表示，企業已經做好準備，這一過程的真正贏家將是律師和遊說者。下1屆川普政府的關稅會是什麼樣子，以及是否會提供豁免，都是未知數。

美國國家對外貿易委員會全球貿易政策副總裁蒂芙尼·史密斯（Tiffany Smith）指出，在情況明朗之前，企業將必須針對各種情況做好計劃。

與此同時，企業一直在試圖針對川普更具侵略性的貿易手段採取防禦措施。這些措施包括短期內囤積商品、準備漲價以便將進口關稅成本轉嫁給客戶，以及試圖將生產轉移出中國。

但退出中國對許多美國公司來說是一項重大任務，尤其是那些可能沒有購買力或輕鬆地轉移生產的小型企業。

索里尼敦促，人們關注這對小企業的影響，那些才是真正受傷的人，需要有方法來幫助這樣的公司，因為他們自己實在做不到。

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