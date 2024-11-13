川普行情消退！道瓊挫382點 台積電ADR跌1.17％

週二美股收黑。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二華爾街主要股指收低，因投資人從大選後的反彈中獲利了結，並在本週公布美國經濟數據之前變得謹慎，道瓊工業指數下跌382.15點或0.86%，標普500指數下跌0.29%，那斯達克指數小幅下跌0.09%，那指和標普500指數都結束了連五紅，費城半導體指數下跌0.93%，台積電ADR下跌1.17%，收在191.77美元。

綜合外媒報導，自11月5日美國大選以來，美股已升至歷史新高，投資人押注當選總統的川普將提出減稅計劃和更寬鬆的監管政策將提振股市。但週二投資人的熱情受到抑制，歐洲股市下跌，歐洲央行決策者警告稱，川普提高關稅將阻礙全球經濟成長。

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一些預計在川普領導下表現良好的股票也回吐漲幅，其中包括電動車製造商特斯拉自選舉日以來上漲近40%，週二收盤下跌6.15%。川普媒體科技集團下跌近9%，自川普獲勝以來，該股已下跌10%。

投資者將關注週三的消費者物價通膨數據，隨後是本週稍晚的生產者物價和零售銷售數據，因為這些數據可能為聯準會未來的政策路徑提供線索。

道瓊工業指數下跌382.15點或0.86%，收43910.98點。

標準普爾500指數下跌17.36點或0.29%，收5983.99點。

那斯達克指數下跌17.36點或0.09%，收19281.4點。

費城半導體指數下跌47.75點或0.93%，收5108.64點。

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