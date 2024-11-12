台股單日跌2.33％ 金管會喊話：今年來台股累計漲幅逾3成

台股今天大跌2.33%，但金管會強調，台股今年表現領先亞洲各國，累計漲幅逾3成。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今天（12日）出現大地震，終場加權指數下跌547.87點，跌幅2.33%，收在2萬2981.77點，其中，外資更大舉賣超455.9億元。對此，金管會表示，亞洲主要股市多收黑下跌，台股今年以來截至昨日（11日）為止，漲幅達31.22%，仍是亞洲漲幅表現第一名。

根據投顧機構統計，今天（本週一）主要亞股均收黑下跌，跌幅由最高到最低，依序為「香港恆生」跌2.84%、「台灣加權」跌2.33%、「韓國」跌1.94%、「上海綜合」跌1.39%、「印度」跌1.16%、「泰國」跌0.78%、「新加坡」跌0.75%、「日本」跌0.48%及「越南」跌0.44%。換言之，台股指數今天下跌程度，是亞股各國當中排名第二慘，最差是香港。

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不過，金管會證期局表示，若拉長時間，今年截至11月11日為止，台股上漲31.22%（亞股唯一今年漲幅超過3成），領先香港漲幅19.82%、深圳漲幅19.57%、日本漲幅18.14%、上海漲幅16.64%、新加坡漲幅15.41%、韓國跌幅4.66%、美國道瓊漲幅17.52%。

尤其，台股集中市場日均成交量約4,201.15億元，相較去年同期增加52.25%。

金管會更看好台股基本面，根據統計，今年截至10月底的本益比約22.27倍，現金殖利率達2.38% （加計股票股利為2.49%）；國內上市櫃公司截至113年10月底累計營收約35.58兆元，較去年同期增加11.92%，為歷年同期最高。

此外，針對今日台股大跌逾5百多點，國內投顧主管也指出，台股大盤都已經來到2萬點之上，只要漲跌幅2%左右，大盤就是4~5百點的起伏，況且，大盤漲跌幅是10%，投資人要習慣股市波動幅度。

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