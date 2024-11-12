晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台股單日跌2.33％ 金管會喊話：今年來台股累計漲幅逾3成

2024/11/12 19:24

台股今天大跌2.33%，但金管會強調，台股今年表現領先亞洲各國，累計漲幅逾3成。（記者王孟倫攝）台股今天大跌2.33%，但金管會強調，台股今年表現領先亞洲各國，累計漲幅逾3成。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今天（12日）出現大地震，終場加權指數下跌547.87點，跌幅2.33%，收在2萬2981.77點，其中，外資更大舉賣超455.9億元。對此，金管會表示，亞洲主要股市多收黑下跌，台股今年以來截至昨日（11日）為止，漲幅達31.22%，仍是亞洲漲幅表現第一名。

根據投顧機構統計，今天（本週一）主要亞股均收黑下跌，跌幅由最高到最低，依序為「香港恆生」跌2.84%、「台灣加權」跌2.33%、「韓國」跌1.94%、「上海綜合」跌1.39%、「印度」跌1.16%、「泰國」跌0.78%、「新加坡」跌0.75%、「日本」跌0.48%及「越南」跌0.44%。換言之，台股指數今天下跌程度，是亞股各國當中排名第二慘，最差是香港。

不過，金管會證期局表示，若拉長時間，今年截至11月11日為止，台股上漲31.22%（亞股唯一今年漲幅超過3成），領先香港漲幅19.82%、深圳漲幅19.57%、日本漲幅18.14%、上海漲幅16.64%、新加坡漲幅15.41%、韓國跌幅4.66%、美國道瓊漲幅17.52%。

尤其，台股集中市場日均成交量約4,201.15億元，相較去年同期增加52.25%。

金管會更看好台股基本面，根據統計，今年截至10月底的本益比約22.27倍，現金殖利率達2.38% （加計股票股利為2.49%）；國內上市櫃公司截至113年10月底累計營收約35.58兆元，較去年同期增加11.92%，為歷年同期最高。

此外，針對今日台股大跌逾5百多點，國內投顧主管也指出，台股大盤都已經來到2萬點之上，只要漲跌幅2%左右，大盤就是4~5百點的起伏，況且，大盤漲跌幅是10%，投資人要習慣股市波動幅度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財