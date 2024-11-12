關貿前3季EPS 2.59元 董事長張陸生：對未來充滿信心

關貿今日舉辦法說會。前排左三為董事長張陸生，前排右三為總經理高國峯，前排左二為副總經理陳雪桃。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕資訊服務商關貿（6183）第三季稅後淨利3.89億元、年增2.3%，每股稅後盈餘（EPS）2.59元。董事長張陸生今於法說會中表示，對關貿未來發展充滿信心，董事會近期也通過進行營運主機及儲存設備升級，持續強化營運量能。

關貿近年營運節節攀升，從2014年至今的營收、現金股利都維持向上。張陸生表示，關貿已服務超過700萬名民眾及超過6萬家企業客戶，未來將致力協助政府執行科技防詐任務及推動AI智慧科技島的政策，並提供客戶更便捷而安全的服務，讓營收及營業淨利年年創新高。

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關貿表示，公司掌握產業與技術發展趨勢，提早策略布局AIoT、資安、雲及金流等技術及服務，並以「數位加值固本，創新服務增源」為方向，在通關及電子發票等核心業務領域持續推出加值服務，利用新技術導入創新服務，打造關貿數位生態圈，目前各項策略業務皆已展現成效。

從業務面來看，關貿的金流業務持續擴展產品及應用場域，並導入信用卡代收代付服務；並搶佔AI商機，推出自有辨識產品readAI，將圖文辨識落地應用，並透過專案協助政府及企業導入生成式AI技術。

在資安領域，關貿則主打紅藍隊演練、資安威脅偵測管理服務等；並建置板橋綠能雲端機房，提供客戶多元雲服務選擇。關貿指出，已成功將策略轉化為營收，讓營收、現金股利及每股稅後盈餘連年成長，並不斷突破新高，財務表現亮眼。

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