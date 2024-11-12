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經濟部助攻中小企業轉型 AI經貿網啟動

2024/11/12 19:16

貿易署長江文若宣布AI經貿網啟動。（記者林菁樺攝）貿易署長江文若宣布AI經貿網啟動。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕AI當道!經濟部貿易署今（12）日舉行「運用數位新貿易模式計畫」成果發表會，除發表最新開發的AI經貿網以外，並由數位諮詢顧問及受輔導企業分享經驗，吸引逾100家企業參與。

貿易署長江文若本尊、AI身分都現身會場，宣布啟動AI經貿網，江文若指出，AI經貿網以AI技術整合全球貿易數據，提供企業有關的貿易數據分析、活動與展會推薦、行銷網頁製作及買主推薦等多元服務，企業只要輸入公司統編，即可透過AI在海量數據中分析篩選出企業專屬商情資訊，快速掌握全球產業及產品最新動態。AI經貿網目前為免費體驗期，預計明年正式收費

隨著全球市場數位化趨勢，中小企業面臨的國際競爭日益激烈，貿易署透過本計畫提供數位能力診斷及諮詢服務，協助企業瞭解自身數位能力及海外行銷盲點，提升海外市場拓銷能量，目前已輔導逾1300家。

以受輔導的汽車零配件企業參與電商上架方案為例，該廠商的網站導流至北美電商平台，並運用AI技術推播至潛在買主，提升網站新買主來訪量至97.2%，買主主要來自美國、加拿大及澳洲等。

經濟部貿易署將持續掌握最新數位科技發展趨勢，協助更多中小企業善用數位科技，爭取海外商機，將於臺中（11/12）、桃園（11/18）及高雄（11/21）舉辦三場AI經貿網實體說明活動，歡迎企業至上述網址報名參加。另企業如想瞭解自身數位能力，也可至經濟部數位貿易線上診斷網站進行線上診斷。

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