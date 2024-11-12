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最快明年起街友納「就服法」促進就業 助3000街友脫貧

2024/11/12 19:10

勞動部今公告，將各地方政府列冊輔導的街友，納入就業服務法第24條第1項第10款的扶助對象，人數約3000人。（記者李靚慧攝）勞動部今公告，將各地方政府列冊輔導的街友，納入就業服務法第24條第1項第10款的扶助對象，人數約3000人。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為協助全台3000名列冊街友脫貧，也進一步增加勞動力，勞動部今公告，將各地方政府列冊輔導的街友，納入就業服務法第24條第1項第10款的扶助對象，待7日的公告期滿及完備法制程序後，最快自明年起，街友就可獲得免費職業訓練、領取臨工津貼。

根據「就業服務法」第24條，針對中高齡者、身心障礙、原住民、低收入戶或中低收入戶中有工作能力、二度就業婦女等「自願就業人員」，規定須訂定計畫以促進就業，此次則是將「街友」，列入其中第10項「其他經中央主管機關認為有必要」名單中，使其成為就服法協助、促進就業的對象。

勞動部公告指出，為落實建構強化社會安全網絡，增進街友就業服務與權益，將透過行政措施，將街友列入擴大照顧對象，考量有儘速訂定的必要，因此縮短預告期間為7日，公告期間自11月12日起，預告終止日為11月18日。

勞動部勞動力發展署身心障礙者暨特定對象就業組組長劉玉儀指出，根據衛福部資料，各地列冊街友約3000人，未來有就業意願、經輔導的街友，將轉介至發展署，由發展署提供就業服務；若街友需要職能提升，發展署將協助推介進行職業訓練。

劉玉儀解釋，現行街友也可申請職業訓練或協助就業，但因不屬於就服法的「特定對象」，因此無法申領相關補助。待法規修改後，街友就與「中高齡」「原住民」「身心障礙者」等有相同的資格，可以免費參加職業訓練，並領取求職交通補助金、臨時工作津貼、職業訓練生活津貼等「就業促進津貼」；為促進穩定就業，僱用街友的雇主，則可領取最長12個月的「僱用獎助」。

劉玉儀指出，「街友」多是「無家者」，居無定所，大多是失業狀態，為了讓街友脫貧，學習自力更生的能力，「轉介就業」非常重要，但剛開始投入就業市場，可能沒辦法馬上從事全時工作，因此會以部分工時工作優先，先讓他們開始適應，追蹤半年後若無法適應，發展署再協助轉職。

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