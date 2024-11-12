亞洲藏壽司前3季每股賺2元

亞洲藏壽司今天公布第3季合併營收14.91億創新高，年增6.64 ％，稅後淨利0.12億，單季每股盈餘0.25元。（業者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕亞洲藏壽司（2754）今天公布第3季合併營收14.91億創新高，年增6.64 ％，稅後淨利0.12億，單季每股盈餘0.25元。累計前3季合併營收為41.08億同創新高，年增8.19%，稅後淨利0.94億，每股盈餘2元。

亞洲藏壽司表示，台灣事業體受惠展店市場動能，維持成長，第3季更在吉依卡哇助攻下，創下單月最高營收紀錄。惟氣候變遷已成餐飲業不可控停業風險，10月接連收到兩個颱風影響，減少工作天數，導致營收下降。

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海外事業體受到中國消費衰退影響，營收未如預期。因應市場環境變化，上海營運重整，利於精實戰略，減少成本，調整價格更為親民，商品多元化，貼近當地的飲食習慣。

展望後市，亞洲藏壽司將持續展店插旗全台縣市，「板橋遠科店」將於11月19日加入營運行列，也是台灣第59家門市，加上海外3家，海內外合計共62家門市。

眾所期待的人氣IP蠟筆小新，即將強勢回歸，搭上聖誕節、年末聚餐檔期，勢必為第4季營收注入佳績。

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