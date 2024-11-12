國銀中小企業放款大爆發 9月新增885億、創同期新高

國銀對中小企業放款大爆發，9月單月新增885億元，創史上同期最高金額紀錄。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕本國銀行對國內中小企業放款大噴發！根據金管會今天公布最新統計，今年9月單月對中小企業新增放款金額為885億元，寫「史上同期」最高紀錄；此外，今年1~9月、即前三季累計金額，合計為4947.85億元，已經超越全年目標的4200億元，提早達陣！

根據金管會統計，截至今年9月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆2,612億元，較上月底增加885億元，是歷年9月單月最高的紀錄；占民營企業放款餘額比率為68.16％，分別較上月底之比率0.44個百分點。

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其中，為何國銀對中小企業今年9月新增放款大幅增加？對此，銀行局副局長侯立洋說明有4大原因，第1是中小企業的營運週轉金增加，第2是購置商辦及不動產的融資增加，第3是中長期的資本性貸款的增加，第4是發放股利的貸款需求。

至於美國降息對國內中小放款之影響？侯立洋表示，如果企業是外幣借款，資金壓力成本就會減緩，若是台幣貸款，因為新台幣目前尚無動作，比較不受影響。

另外，若以今年前9月的新增貸款金額來看，累計為4947.85億元，今年已經提前達陣，達標率為117.81%。

就個別銀行來看，根據金管會統計，今年前9月國銀對中小企業新增放款金額，「前五大」依序為永豐銀行增加594.91億元、兆豐銀行增加579.73億元、彰化銀行增加460.01億元、台北富邦銀增加419.35億元及玉山銀行增加386.71億元。

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