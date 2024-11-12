台積電再度調高股利 估張忠謀將可獲5.62億元

台積電創辦人張忠謀若退休後都未處分持股，以他退休前持股台積電12.5萬張計算，他將可拿到高達5.62億元現金股利。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）董事會決議，核准配發2024年第三季每股現金股利為4.5元，為今年以來二度調高股利，也是採季配息以來最高，調高股利速度有加快之勢；台積電創辦人張忠謀若退休後都未處分持股，以他退休前持股台積電12.5萬張計算，他將可拿到高達5.62億元現金股利。

台積電預計除息交易日訂在2025年3月18日，股利發放日為2025年4月10日。張忠謀若退休後都未處分持股，以他退休前持股台積電12.5萬張計算，他將有5.62億元入袋。前台積電董事長劉德音退休前持股1.29萬張，估將領到5809萬元現金股利。

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台積電董事會暨總裁魏哲家持股6393張，將可分得2876萬元現金股利；行政院國家發展基金管理會持有台積電165.37萬張，估計有74.41億元入帳；董事曾繁城持股約2.94萬張，估計將有1.32億元入袋。

台積電自2019年改採季配息，首季配息2元，接著連7季配發2.5元，2021年第一季提高為2.75元，又維持長達7季，直到20323年第一季再提高配息為3元，去年第三季提高至3.5元，今年第一季連兩季調高到4元，第三季提高到4.5元，調高股利速度有穩健加快之勢。

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