晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台積電再度調高股利 估張忠謀將可獲5.62億元

2024/11/12 18:17

台積電創辦人張忠謀若退休後都未處分持股，以他退休前持股台積電12.5萬張計算，他將可拿到高達5.62億元現金股利。（資料照）台積電創辦人張忠謀若退休後都未處分持股，以他退休前持股台積電12.5萬張計算，他將可拿到高達5.62億元現金股利。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）董事會決議，核准配發2024年第三季每股現金股利為4.5元，為今年以來二度調高股利，也是採季配息以來最高，調高股利速度有加快之勢；台積電創辦人張忠謀若退休後都未處分持股，以他退休前持股台積電12.5萬張計算，他將可拿到高達5.62億元現金股利。

台積電預計除息交易日訂在2025年3月18日，股利發放日為2025年4月10日。張忠謀若退休後都未處分持股，以他退休前持股台積電12.5萬張計算，他將有5.62億元入袋。前台積電董事長劉德音退休前持股1.29萬張，估將領到5809萬元現金股利。

台積電董事會暨總裁魏哲家持股6393張，將可分得2876萬元現金股利；行政院國家發展基金管理會持有台積電165.37萬張，估計有74.41億元入帳；董事曾繁城持股約2.94萬張，估計將有1.32億元入袋。

台積電自2019年改採季配息，首季配息2元，接著連7季配發2.5元，2021年第一季提高為2.75元，又維持長達7季，直到20323年第一季再提高配息為3元，去年第三季提高至3.5元，今年第一季連兩季調高到4元，第三季提高到4.5元，調高股利速度有穩健加快之勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財