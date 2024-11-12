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新新併尚未送件 銀行局：員工安置未達共識 早送意義不大

2024/11/12 18:11

金管會銀行局副局長侯立洋（左）表示，新新併若員工安置尚未達成共識，文件早送或晚送的意義並不大。（記者王孟倫攝）金管會銀行局副局長侯立洋（左）表示，新新併若員工安置尚未達成共識，文件早送或晚送的意義並不大。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕眾所矚目的金融合併案「新新併」至今尚未送件金管會；對此，金管會銀行局今天（12日）表示，金融機構合併依法就是要文件備齊，尤其包括「員工安置計畫」，必須勞資雙方取得共識，否則，後續還是會要求補件。換言之，「早送或晚送的意義不大」，準備好再送件即可。

台新金與新光金已經在10月9日分別召開股東臨時會，並分別以92.76%、72.29%同意通過「新新併」案；不過，一個月過去了，雙方都還沒有向金管會遞件審查，據瞭解，主要是員工安置計畫尚未與新光工會取得具體共識。

針對「新新併」，是否一定要等到員工安置計畫談妥？不能夠先審其它部分，也就是「先審後送」？

金管會銀行局副局長侯立洋表示，就通案來說，根據「金融機構合併法」第五條規定，金融併購應由擬合併之機構共同向主管機關申請許可；就個案而言，目前瞭解，台新金與新光金正就合併案準備資料中，金管會尚未收到相關資料。

其次，金融機構合併審查，文件必須齊全，侯立洋強調，若沒有取得共識，像是員工安置計畫等，我們就請他們確認，等於是修改原來計畫，換言之，若文件不齊全，早送或晚送，意義都不大。

根據「金融機構合併法」第12條規定，「擬合併之金融機構向主管機關申請許可時，應提出合併申請書，其中，合併契約書：除應記載事項外，尚應包括對受僱人之權益處理等重要事項。」

「畢竟，沒有準備好就送件，也是很奇怪的！」侯立洋直言，金融機構應等準備好再來送，不然，還是要補件，況且，金管會並未規定最晚送件的期限。

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