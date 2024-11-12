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川普2.0續發酵！台幣爆量重貶1.74角收32.425元

2024/11/12 17:44

台幣爆量重貶1.74角，收32.425元。（記者陳梅英攝）台幣爆量重貶1.74角，收32.425元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普2.0效應持續發酵，美元指數衝上4個月高點，加上台股暴跌，外資熱錢大舉匯出，新台幣兌美元匯率一早摜破32.3元價位，午後最低來到32.464元，重貶2.13角，最後收在32.425元、重貶1.74角，匯價連2黑，且創下8月14日以來近3個月新低，成交量則爆出26.715億美元。

在川普效應下，道瓊指數續創新高，惟科技股出現拉回，台積電帶頭下殺，使台股開低走低，暴跌547.87點，收在22981.77點，三大法人合計賣超618.26億元。其中，外資賣超476.36億元。

川普2.0持續在金融市場發酵，市場擔憂川普上任後落實提高關稅的政見，聯準會恐放緩降息步調，激勵美元持續走強，非美貨幣承壓，亞幣全數走貶，新台幣匯價也難以倖免，午後台幣最低來到32.464元，逼近32.5元大關。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日大漲0.47%、韓元狂殺0.85%、人民幣重挫0.61%、台幣大貶0.54%、新幣下跌0.5%、日圓也跌0.12%。亞幣全數走跌，無一倖免。

匯銀主管表示，雖然川普明年初才會就任，但是川普存在感強烈，市場已經開始反應川普新政可能的影響，強勢美元可能會維持更長時間，而台股大跌，外資熱錢匯出也對台幣不利，短線先看台股跌勢能否止住，以及今明兩晚美國將公布的通膨數據，若美國通膨持續走緩，或許有機會稍稍抑制美元漲勢，不過目前來看，台幣短線走勢偏弱，先看32.5元關卡能否守住，否則將回測前波低點32.93元。

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