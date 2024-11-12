仁寶Q3毛利率睽違13年站上5％ 獲利創3年新高

仁寶第3季每股盈餘創3年單季新高，毛利率更是睽違13年站上5%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）第3季每股盈餘（EPS）0.77元，創3年單季新高，毛利率更是睽違13年站上5%，營益率同步創下2011年第3季以來的單季新高紀錄；對此，營運團隊今天表示，主要是受惠於電腦產品、穿戴裝置及汽車電子營收呈現成長趨勢，而其餘產品線也相對保持穩定。

仁寶今年第2季毛利率達4.97%，距離擺脫「毛三到四」僅一步之遙，第3季受惠於產品組合優化，除了單季營收達到2443.17億元，季增3%、年減3%，毛利率順利站上5%關卡，季增0.03個百分點、年增0.5個百分點，回顧仁寶上次毛利率超過5%，是在2011年第3季寫下的5.2%紀錄，此次成功創下13年單季新高表現。

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此外，仁寶第3季在營運效率提升、費用控管得宜之下，單季營益率達到1.9%，季增0.2個百分點、年增0.5個百分點，同樣是近13年來單季最佳成績，歸屬母公司業主淨利則為33.34億元，每股盈餘0.77元，均為季增17%、年增39%。

仁寶今年前3季營收6810.98億元、年減3%；毛利率4.96%、年增0.56個百分點；營益率1.7%、年增0.5個百分點；歸屬母公司業主淨利81.06億元、年增37.81%；每股盈餘1.86元、年增37.77%。

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